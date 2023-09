Pianificazione composta: fusione di due società di gestione patrimoniale native digitali

Due società di gestione patrimoniale native digitali, Compound e Alternativ Wealth, hanno unito le forze per creare Compound Planning, un family office digitale rivolto a imprenditori, professionisti e pensionati. Con oltre 1.2 miliardi di dollari di asset in gestione e un team di oltre 50 persone negli Stati Uniti, la nuova entità mira a fornire una suite completa di servizi di consulenza finanziaria e fiscale.

Sia Compound che Alternativ Wealth si sono assicurati il ​​sostegno di società di venture capital, con Compound che ha raccolto un totale di 37 milioni di dollari in finanziamenti, incluso un round di serie B da 25 milioni di dollari a novembre. Alternativ ha chiuso un round di finanziamento da 10 milioni di dollari a giugno. Unendo le loro competenze e risorse, Compound Planning sarà in grado di offrire consulenza finanziaria dedicata, servizi fiscali, investimenti alternativi, operazioni di concierge e un'interfaccia dashboard digitale.

La visione di Compound Planning è quella di diventare la “Apple della gestione patrimoniale”, fornendo una soluzione snella e conveniente per i professionisti tecnologici per gestire la propria ricchezza personale. Jordan Gonen, fondatore ed ex CEO di Compound, afferma che l'obiettivo è alleviare le preoccupazioni finanziarie in modo che le persone possano concentrarsi su ciò che conta di più nella loro vita.

Christian Haigh, in precedenza amministratore delegato di Alternativ, assumerà il ruolo di amministratore delegato della società risultante dalla fusione. Haigh sottolinea che la fusione consentirà loro di supportare meglio i propri consulenti finanziari e, cosa ancora più importante, di offrire un'esperienza di pianificazione finanziaria, fiscale e degli investimenti incentrata sul cliente. Gonen assumerà un ruolo strategico, fornendo supporto durante il processo di integrazione delle due aziende e guidando le future iniziative strategiche.

Nel complesso, la fusione di Compound e Alternativ Wealth in Compound Planning rappresenta un significativo passo avanti nella digitalizzazione della gestione patrimoniale. Con l'obiettivo di fornire servizi completi su misura per le esigenze di imprenditori, professionisti e pensionati, la nuova entità mira a rivoluzionare il settore e migliorare l'esperienza del cliente.

