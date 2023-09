Lo streamer Twitch utilizza la tecnologia di controllo mentale per giocare senza controller

Riepilogo: Lo streamer Twitch e ricercatore in psicologia Perrikaryal ha portato i giochi a un livello superiore utilizzando la tecnologia di controllo mentale per giocare ai videogiochi senza un controller tradizionale. Perrikaryal utilizza un dispositivo per elettroencefalogramma (EEG), che registra l'attività elettrica del cervello, per controllare varie azioni nel gioco. Annuendo con la testa per muoversi e usando gli occhi attraverso un eye-tracker per mirare, è in grado di navigare nel mondo di gioco e sconfiggere gli avversari. L'obiettivo finale di Perrikaryal è creare un controller a mani libere accessibile a chiunque e che offra un'esperienza di gioco comparabile. Continua a sperimentare diversi input, inclusi biosegnali come la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, al fine di migliorare l'esperienza di gioco coinvolgente.

Il viaggio di Perrikaryal è iniziato con l'utilizzo della tecnologia di controllo mentale per completare il gioco Elden Ring, dimostrando il potenziale di questo metodo innovativo. Nonostante gli scettici, Perrikaryal vede l’entusiasmo e il potenziale per ulteriori miglioramenti. Attualmente ha quattro combinazioni di tasti funzionanti, ma mira a sviluppare un controller completo con tutti i pulsanti e i grilletti accessibili. Riconosce le sfide che la attendono, in particolare con la navigazione nei menu complessi in giochi come Minecraft, ma rimane determinata a superarle.

Collaborando con laboratori e gruppi di ricerca, Perrikaryal prevede di integrare vari biosegnali e tecnologia EEG nella realtà virtuale e creare un'esperienza di gioco più coinvolgente. La sua dedizione nel superare i limiti dei giochi di controllo mentale l'ha portata a sperimentare diverse visualizzazioni e ad adattare continuamente le sue tecniche.

I progressi di Perrikaryal non solo dimostrano il potenziale della tecnologia di controllo mentale nei giochi, ma evidenziano anche l'importanza di tentativi ed errori nello sviluppo di nuovi metodi. Abbraccia le sfide e gli insuccessi come componenti essenziali della crescita e del miglioramento nel campo dei giochi di controllo mentale. Gli sforzi di Perrikaryal stanno aprendo la strada a un futuro in cui il gioco diventa più accessibile e inclusivo per tutti.