"Only Up!", un popolare gioco platform che ha attirato l'attenzione su Twitch, è stato rimosso dal negozio Steam dal suo creatore, Indiesolodev. In un aggiornamento finale, Indiesolodev ha dichiarato che il gioco aveva causato loro molto stress e che avevano bisogno di tempo per guarire prima di passare al progetto successivo.

“Solo su!” è stato rilasciato a maggio e ha rapidamente guadagnato popolarità a giugno, con migliaia di giocatori simultanei e decine di migliaia di spettatori su Twitch. Tuttavia, le recensioni del gioco sono state contrastanti, con alcuni che hanno elogiato le sue meccaniche platform surreali mentre altri hanno criticato la sua fisica glitch e il design affrettato.

Il gioco ha anche affrontato polemiche durante il suo periodo su Steam. È stato rimosso brevemente a luglio dopo essere stato accusato di aver rubato il modello anime 3D protetto da copyright di un altro sviluppatore. Inoltre, c'erano collegamenti con il mondo degli NFT, con immagini di token Goblintown che apparivano nei livelli e il titolo stesso associato a truffatori di criptovalute.

Nell'aggiornamento finale, Indiesolodev ha espresso il proprio desiderio di tranquillità e guarigione, affermando che intendono prendersi una pausa e continuare la loro formazione nel game design. Hanno anche rivelato il loro prossimo progetto, intitolato “Kith”, che sarà completamente diverso da “Only Up!” e si concentrerà sulla cinematografia. Indiesolodev spera di lavorare con un piccolo team per questo progetto e di migliorare le proprie capacità di progettazione del gioco.

Mentre alcuni giocatori piangono la rimozione del gioco, altri si congratulano con Indiesolodev per aver creato un gioco virale. Nonostante le sue controversie, "Only Up!" ha fornito un'esperienza appagante per molti giocatori.