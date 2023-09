Il presentatore televisivo acquista un biglietto di prima classe per scoprire che la prima classe non esiste

Il presentatore televisivo gallese Phil Steele si è recentemente trovato in una situazione divertente quando ha acquistato un biglietto del treno di prima classe per un viaggio da Cardiff, solo per scoprire che il treno su cui era salito non aveva una sezione di prima classe. Steele, ex giocatore professionista di rugby e noto presentatore radiofonico e commentatore sportivo, stava andando a organizzare una cena vicino a Llandudno quando ha deciso di concedersi il lusso di un posto di prima classe utilizzando l'app Trainline.

Salendo sul treno, Steele si rese presto conto che non c'era la prima classe sul servizio che aveva scelto. Ha paragonato scherzosamente la sua esperienza all'acquisto di una TV più grande solo per scoprire che dal vivo era molto più piccola. Steele sperava di avere uno spazio tranquillo e confortevole dove lavorare durante il viaggio, motivo per cui ha optato per un posto di prima classe.

La vasta esperienza di Steele come insegnante e il suo talento per l'umorismo lo hanno reso un popolare oratore dopo cena in Galles. La sua esperienza nell'insegnare agli studenti con difficoltà di apprendimento nella Rhymney Valley gli ha fornito una vasta gamma di materiale per intrattenere il pubblico. Nonostante la confusione, Steele sembrava prendere la situazione con calma e condividere la sua storia sui social media.

In risposta al suo post, una persona ha suggerito di utilizzare l'app Transport for Wales per le prenotazioni future poiché fornisce informazioni più precise sui servizi disponibili. La Trainline, tuttavia, ha assicurato a Steele che avrebbe potuto ricevere un rimborso per la parte di prima classe del suo biglietto. Secondo il sito web di Transport for Wales, le strutture di prima classe sono disponibili solo sul loro servizio principale che opera tra Holyhead e Cardiff.

Alla fine, anche se il viaggio di Phil Steele potrebbe non essere stato lussuoso come si aspettava, ha sicuramente offerto un momento spensierato e un promemoria per ricontrollare la disponibilità dei servizi prima di acquistare un biglietto.

