Il gruppo TUI mira a spostare la maggior parte delle prenotazioni sull'app TUI

TUI Group, il più grande tour operator europeo di pacchetti vacanza, ha fissato l'ambizioso obiettivo a lungo termine di trasferire oltre il 50% delle sue prenotazioni sulla sua app TUI. Attualmente, le prenotazioni tramite app rappresentano solo meno del 10% delle vendite in mercati chiave come il Regno Unito e la Germania. Sebastian Ebel, CEO del gruppo TUI, ritiene che trasformare l'app in uno sportello unico per i viaggi aiuterà a ridurre i costi associati ai canali di performance marketing come Google e ad aumentare le prenotazioni ripetute da parte di clienti fedeli.

Per raggiungere questo obiettivo, TUI si è concentrata sulla trasformazione digitale insieme alle sue agenzie di viaggio fisiche. L'azienda ha lanciato nuove piattaforme TUI dove vende alloggi, tour e attività indipendenti. L'app TUI, nota anche come TUI Digital Assistant, ora consente ai viaggiatori di cercare, pianificare e prenotare tutti gli aspetti della loro vacanza, inclusi voli, alloggio, esperienze e pacchetti vacanza.

TUI mira inoltre ad espandersi oltre le sue tradizionali offerte di sole e spiaggia. Ottimizza questi tipi di vacanze negli ultimi 50 anni e ora si sta avventurando in nuove aree come le destinazioni cittadine. L'azienda ha riscontrato un aumento della domanda di esperienze di destinazione in città, con Barcellona, ​​Roma e Milano come le tre principali destinazioni. Anche TUI Musement, la divisione tour e attività del gruppo, ha investito in esperienze di brand come TUI Collections per avere un migliore controllo sulla qualità e sulla consegna.

Il mercato nordico ha guidato il viaggio digitale di TUI, con quasi tutte le vendite effettuate online. La strategia digitale di TUI nella regione nordica prevede un'enfasi sugli spazi interattivi e comuni all'interno degli hotel, nonché su esperienze basate su attività che soddisfano gli interessi dei viaggiatori nordici.

Nel complesso, l'obiettivo di TUI Group di trasferire la maggior parte delle prenotazioni sulla sua app riflette il suo impegno nella trasformazione digitale e nel miglioramento dell'esperienza del cliente. Offrendo uno sportello unico per i viaggi e ampliando la propria offerta di prodotti, TUI mira a competere con altri operatori di agenzie di viaggio online nel settore e garantire redditività a lungo termine.

Fonti: Skift