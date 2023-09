Il gruppo TUI mira a trasferire oltre il 50% delle prenotazioni sull'app TUI

TUI Group, il più grande tour operator europeo di pacchetti vacanza, si è posto l'obiettivo di trasferire oltre il 50% delle sue prenotazioni sulla sua app TUI. Attualmente, le prenotazioni tramite app rappresentano meno del 10% delle vendite in mercati chiave come Regno Unito e Germania. Sebastian Ebel, CEO del gruppo TUI, vuole trasformare l'app in uno sportello unico per i viaggi, riducendo i costi associati ai canali di performance marketing e migliorando le prenotazioni ripetute da parte dei clienti fedeli.

L'app TUI, nota anche come TUI Digital Assistant, è stata lanciata inizialmente nel 2014 come strumento di comunicazione per i clienti. Ora consente ai viaggiatori di cercare, pianificare e prenotare tutti gli aspetti della loro vacanza, inclusi voli, alloggio, esperienze e pacchetti vacanza. TUI offre anche alloggi indipendenti e prenotazione di tour e attività sulle sue piattaforme.

Nonostante il focus sull’app TUI, l’azienda continuerà a offrire app separate come TUI Blue per interazioni e servizi specifici dell’hotel. L'80% degli ospiti dei pacchetti vacanza TUI scarica e utilizza già l'app TUI principale.

Nel mercato nordico, TUI ha registrato una crescita significativa nelle prenotazioni di alloggi indipendenti, con l'80% delle prenotazioni effettuate da clienti che non hanno ancora viaggiato con TUI. Questo mercato ha mostrato anche un forte interesse per gli spazi interattivi e comuni all'interno degli hotel TUI, nonché per le esperienze basate sull'attività e le attività sportive.

TUI si sta espandendo oltre le sue tradizionali offerte di sole e spiaggia e si sta avventurando in destinazioni cittadine. Le esperienze di destinazione in città, come le escursioni a terra, hanno visto un aumento della domanda e le collezioni TUI nelle destinazioni cittadine hanno visto un aumento del 90% delle prenotazioni. TUI Musement, la divisione tour e attività del gruppo, sta investendo in esperienze di marca e partnership per migliorare la propria offerta.

Nel complesso, il Gruppo TUI si concentra sulla trasformazione digitale e sulla concorrenza con altri agenti di viaggio online. Con l'ambizioso obiettivo di trasferire oltre il 50% delle prenotazioni sulla sua app TUI, l'azienda mira a semplificare il processo di prenotazione, ridurre i costi e aumentare la fedeltà dei clienti.

Fonti: Skift