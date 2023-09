Trek aggiorna la gamma di bici da strada Domane AL con telaio leggero e maggiore versatilità

By

Trek ha presentato la quarta generazione della sua popolare gamma di bici da strada Domane AL, introducendo numerosi aggiornamenti chiave per migliorare prestazioni e versatilità. La nuova Domane AL presenta un telaio più leggero, passaggio cavi interno e la possibilità di ospitare pneumatici fino a 38 mm di larghezza. Con un prezzo iniziale di £ 1,125, la Domane AL rimane un'opzione accessibile per i ciclisti su strada.

Un miglioramento notevole è la riduzione del peso del Domane AL, rispetto al suo predecessore, il Domane AL Disc. Trek afferma che la riprogettazione del telaio in alluminio Alpha serie 100 e l'aggiunta di una forcella interamente in carbonio hanno comportato una riduzione del peso di circa 225 g (0.5 libbre). Il Domane AL 4 di fascia media, ad esempio, vanta un peso dichiarato di 10.35 kg (22.82 libbre).

La nuova Domane AL offre anche una maggiore distanza per gli pneumatici, consentendo ai ciclisti di montare pneumatici fino a 38 mm di larghezza. Questa maggiore distanza consente ai ciclisti di avventurarsi da pavimentazioni lisce a strade secondarie sconnesse e persino alla maggior parte dei sentieri di ghiaia. Mentre gli pneumatici più larghi sarebbero preferibili per i terreni più accidentati, la capacità di 38 mm è adatta per piste ben mantenute e moderatamente sconnesse.

Trek ha mantenuto la sua geometria Endurance per la Domane AL, garantendo una posizione di guida più eretta rispetto alle bici da strada più focalizzate sulle gare del marchio come la Madone e l'Émonda. Questa geometria mira a fornire comfort durante i viaggi più lunghi riducendo lo sforzo sulla schiena e sul collo. Il Domane AL da 56 cm, ad esempio, offre un'altezza stack di 591 mm e una portata di 377 mm, con un rapporto stack/reach di 1.57.

Un altro miglioramento è il manubrio ridisegnato, che presenta una portata ridotta di 80 mm e una svasatura di 4 mm dai coperchi ai drop. Questa modifica mira a migliorare l'ergonomia e il controllo per i ciclisti.

In termini di estetica e praticità, la nuova Domane AL include il passaggio interno dei cavi, una caratteristica comunemente presente sulle bici da strada di fascia alta. Questa scelta progettuale semplifica l'aspetto del frontale della Domane AL. Inoltre, la bici mantiene la sua versatilità con supporti per parafanghi, portapacchi e persino una borsa per tubo orizzontale.

La gamma Domane AL ora incorpora anche la compatibilità del gancio deragliatore universale (UDH), un'iniziativa per standardizzare i design dei ganci deragliatore. Trek utilizza già l'UDH sulle sue mountain bike e la sua implementazione sulla Domane AL semplifica la manutenzione e le riparazioni.

La gamma Domane AL di quarta generazione comprende tre modelli: Domane AL 2 al prezzo di £ 1,125, Domane AL 4 al prezzo di £ 1,875 e Domane AL 5 al prezzo di £ 2,150. Ogni modello è dotato di telaio in alluminio Alpha serie 100, forcella in carbonio Domane AL e varie opzioni di gruppo e ruote.

Per ulteriori informazioni, visitare trekbikes.com.

Fonte:

– Trek Bikes (trekbikes.com)