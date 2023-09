Total War: Pharaoh offre nuove entusiasmanti meccaniche in una formula familiare

By

Total War, una popolare serie di giochi, ha rilasciato il suo ultimo capitolo, Total War: Pharaoh. Nonostante abbia sperimentato un po' di stanchezza in Total War a causa delle numerose iterazioni del gioco negli ultimi 20 anni, Total War: Pharaoh è riuscito a riaccendere l'entusiasmo. Sviluppato dallo studio Sophia di Creative Assembly, il gioco offre una classica esperienza di spade e sandali con una svolta nuova e interessante.

Una delle caratteristiche più straordinarie di Total War: Pharaoh è l'ampia meccanica della campagna. Il gioco introduce un nuovo livello di complessità con l'introduzione degli avamposti. Questi avamposti fungono da slot di costruzione aggiuntivi, fornendo ai giocatori opzioni più strategiche durante lo sviluppo delle loro regioni. Questo ulteriore livello di granularità riflette il mondo preindustriale in cui i villaggi circondavano le città e i paesi erano incentrati attorno alle città. L'inclusione degli avamposti consente anche la specializzazione delle regioni, migliorando la personalizzazione del gioco.

Oltre al Nilo, Total War: Pharaoh espande la sua area giocabile per includere la regione storica di Napata, il Levante e la parte centro-meridionale dell'Anatolia. Tuttavia, aree come le coste settentrionali e occidentali della moderna Turchia rimangono inaccessibili ma svolgono un ruolo cruciale nel gioco in quanto luoghi da cui i Popoli del Mare lanciano i loro attacchi.

L'obiettivo principale del gioco è che i giocatori diventino il Faraone d'Egitto o il Gran Re degli Ittiti. I governanti devono accumulare legittimità, una risorsa generata attraverso il controllo delle terre centrali, la costruzione di edifici specifici e l’approvazione di decreti reali. Una volta ottenuta sufficiente legittimità, i governanti possono sfidare l’attuale leader in una guerra civile, affrontando potenzialmente altri concorrenti. Diventare il sovrano è solo l'inizio, poiché i giocatori devono continuare ad accumulare poteri reali e costruire la loro antica eredità, emulando i grandi sovrani del passato.

Total War: Pharaoh introduce un accattivante sistema di Corte Reale, che offre più posizioni con poteri unici. I giocatori possono interagire con questi membri della corte, ingraziandosi il loro favore o complottando contro di loro. Costruire rapporti con i membri può garantire l'accesso a unità speciali o addirittura portare a ricatti e minacce per ottenere il potere. Le intricate dinamiche del campo aggiungono profondità e intrigo al gioco.

Total War: Pharaoh ringiovanisce la serie Total War con la sua meccanica unica e un approccio rinfrescante. Che tu sia un fan di lunga data o nuovo della serie, questo gioco promette un'esperienza emozionante e coinvolgente.

Fonte:

– Total War: immagini del primo sguardo al faraone.