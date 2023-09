Prossima serie iPhone 15 per ottenere aggiornamenti significativi

Apple lancerà la sua linea iPhone 15 il 12 settembre, con voci che suggeriscono che quest'anno verranno svelati quattro modelli di iPhone. Si dice che l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus standard abbiano lo stesso prezzo dell'anno scorso o ricevano un aumento di prezzo marginale, mentre si prevede che l'iPhone 15 Pro Max vedrà l'aumento di prezzo più ripido rispetto al modello precedente.

OpenAI ospiterà la conferenza inaugurale degli sviluppatori a novembre

OpenAI, il creatore del popolare chatbot AI ChatGPT, ospiterà la sua prima conferenza per sviluppatori a San Francisco il 6 novembre. La conferenza offrirà la partecipazione di persona e opzioni di live streaming per consentire agli sviluppatori di interagire con l'azienda.

Clubhouse si trasforma in un'app di messaggistica audio

La piattaforma audio sociale Clubhouse, che ha guadagnato popolarità durante la pandemia ma ha subito un declino, sta tornando come app di messaggistica audio. Con un recente aggiornamento, Clubhouse mira a essere più social e unica rispetto ad altre app di messaggistica, offrendo un'esperienza più interattiva e coinvolgente.

MediaTek sviluppa chipset da 3 nm utilizzando la tecnologia di TSMC

Il produttore leader di chipset MediaTek ha sviluppato il suo primo chip da 3 nanometri (nm) utilizzando la tecnologia di processo avanzata della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Previsto per il debutto nel 2024 come parte della serie di chipset di punta MediaTek Dimensity, questo nuovo chipset promette efficienza e prestazioni migliorate.

Tecno lancia SPARK 10 Pro Moon Explore Edition

Tecno ha lanciato lo smartphone Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition in India, rendendo omaggio alla missione lunare Chandrayaan 3 dell'ISRO. Dotato di un design in pelle bicolore bianca e nera ispirato alla superficie lunare, questo dispositivo presenta un retro in pelle ecologica a base di silicone ed è stato precedentemente introdotto come Tecno Magic Skin Edition nei mercati globali.

Aumento dei prezzi per PlayStation Plus in India

Sony ha recentemente annunciato che aumenterà i prezzi dei suoi piani annuali PlayStation Plus per fornire giochi di alta qualità e vantaggi aggiuntivi agli abbonati. I prezzi ufficiali per l'India sono stati ora elencati sul sito Web PlayStation, riflettendo un aumento di quasi Rs 2,000. PlayStation Plus offre ai suoi abbonati l'accesso a giochi gratuiti, prove e sconti esclusivi sui negozi, in modo simile a Xbox Game Pass.

