Problemi di prestazioni del PC di Starfield: perché l'aggiornamento potrebbe essere necessario

Starfield, l'attesissimo gioco dello sviluppatore Bethesda, è stato ufficialmente rilasciato su Xbox Series X/S e PC il 6 settembre. Sebbene il gioco sia stato ben accolto dai giocatori, alcuni utenti di PC hanno riscontrato prestazioni deludenti. In un'intervista con Bloomberg Technology, Todd Howard, il direttore di Starfield, ha suggerito che potrebbe essere necessario aggiornare l'hardware del PC per godersi appieno il gioco.

Quando gli è stato chiesto perché il gioco non fosse ottimizzato per PC, Howard ha risposto: "Abbiamo ottimizzato il gioco per PC. Funziona alla grande. È un gioco per PC di nuova generazione. Noi spingiamo davvero la tecnologia, quindi potrebbe essere necessario aggiornare il tuo PC per questo gioco."

Mentre alcuni fan hanno elogiato Starfield, altri hanno espresso fastidio per le sue prestazioni su PC. I reclami includono problemi con interni piccoli che richiedono schermate di caricamento e il gioco non viene ottimizzato. Queste frustrazioni sono state espresse su piattaforme come YouTube e Twitter.

Sebbene possa essere frustrante quando un PC non riesce a eseguire i giochi più recenti, fa anche parte della natura in continua evoluzione della tecnologia. Bethesda consiglia hardware specifico per prestazioni ottimali, incluso un processore AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i7-6800K, una scheda grafica AMD Radeon RX 5700 o NVIDIA GeForce 1070 Ti e 16 GB di RAM. Tuttavia, soddisfare questi requisiti minimi potrebbe non garantire le migliori prestazioni per un gioco ad uso intensivo della CPU come Starfield.

In definitiva, l'aggiornamento dell'hardware del PC è una scelta personale per i giocatori che desiderano sperimentare al meglio giochi come Starfield. Sebbene possa comportare un investimento finanziario, è pratica comune nella comunità dei giocatori aggiornare periodicamente l'hardware.

Fonte:

– Intervista su Bloomberg Technology con Todd Howard