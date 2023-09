Problemi di prestazioni del PC Starfield: è tempo di un aggiornamento?

Starfield, l'attesissimo rilascio dello sviluppatore Bethesda, ha finalmente fatto il suo debutto su Xbox Series X/S e PC il 6 settembre. Tuttavia, alcuni utenti di PC hanno riscontrato problemi di prestazioni con il gioco. In un'intervista con Bloomberg Technology, il direttore di Bethesda e Starfield Todd Howard suggerisce che potrebbe essere giunto il momento per i giocatori PC di prendere in considerazione l'aggiornamento dei propri sistemi.

Alla domanda sulla mancanza di ottimizzazione per la versione PC del gioco, Howard ha risposto dicendo: "Abbiamo ottimizzato il gioco per PC. Funziona alla grande. È un gioco per PC di nuova generazione. Noi spingiamo davvero la tecnologia, quindi potrebbe essere necessario aggiornare il tuo PC per questo gioco." Nonostante alcuni fan esprimano frustrazione per le prestazioni del gioco, Bethesda sostiene che ci sono molte fantastiche funzionalità in Starfield e i fan stanno rispondendo positivamente.

Tuttavia, molti giocatori PC hanno espresso le loro preoccupazioni sulle piattaforme di social media. I commenti su YouTube e Twitter sottolineano problemi come schermate di caricamento frequenti, scarsa ottimizzazione e arresti anomali. Alcuni utenti segnalano addirittura che le schede grafiche di fascia alta come la 4090 faticano a mantenere un frame rate stabile.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema del PC, Bethesda consiglia almeno un processore AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i7-6800K, una scheda grafica AMD Radeon RX 5700 o NVIDIA GeForce 1070 Ti e 16 GB di RAM. Sebbene soddisfare i requisiti minimi possa consentire l'esecuzione del gioco, potrebbe non fornire la migliore esperienza per un gioco ad uso intensivo della CPU come Starfield.

In conclusione, mentre Starfield offre ai giocatori un universo nuovo ed entusiasmante, alcuni utenti di PC potrebbero dover prendere in considerazione l'idea di aggiornare i propri sistemi per godersi appieno il gioco. Bethesda riconosce che il gioco spinge i confini della tecnologia e che soddisfare i requisiti minimi potrebbe non garantire prestazioni ottimali. Potrebbe essere frustrante investire in un aggiornamento del PC, ma per gli appassionati che vogliono rimanere all'avanguardia nel campo dei giochi, è un investimento necessario.

Fonti: tecnologia Bloomberg