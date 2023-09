Perché Starfield non ha veicoli terrestri, secondo Todd Howard

In una recente conversazione con Bloomberg, Todd Howard, responsabile creativo di Bethesda Game Studios, ha fatto luce sul motivo per cui i giocatori non hanno accesso ai veicoli terrestri nell'attesissimo gioco Starfield. Alla domanda sui veicoli, Howard ha riconosciuto il desiderio di tale opzione, ma ha spiegato che l'assenza di veicoli terrestri è stata una decisione deliberata per mantenere il controllo sull'esperienza di esplorazione.

Howard ha affermato che l'implementazione dei veicoli avrebbe un impatto significativo sulle dinamiche di gioco una volta che i giocatori atterreranno sui pianeti dopo aver attraversato lo spazio. Limitando i giocatori all'esplorazione a piedi, gli sviluppatori possono garantire un'esperienza più curata e controllare il ritmo del gioco. Howard ha aggiunto: "Ci permette davvero, per i giocatori, di rendere l'esperienza in cui sappiamo quanto velocemente vedono le cose".

Anche se i veicoli terrestri potrebbero non essere disponibili a Starfield, Howard ha assicurato ai giocatori che esistono meccaniche di attraversamento alternative. Insieme alle astronavi personalizzabili, i giocatori possono utilizzare i jetpack per migliorare la mobilità e rendere più efficienti i lunghi viaggi.

Anche se il supporto ufficiale per i veicoli terrestri potrebbe non essere mai incluso in Starfield, è possibile che mod non ufficiali create dai fan possano eventualmente introdurli nel gioco. La comunità di Starfield ha già sviluppato attivamente mod che affrontano vari aspetti del gioco, inclusi miglioramenti all'interfaccia utente e miglioramenti delle prestazioni.

Man mano che Starfield continua ad evolversi, è molto probabile che verranno sviluppate modifiche più sostanziali, espandendo le possibilità di gioco. A partire da ora, Starfield è disponibile per PC, Xbox Series X | S e Game Pass.

Fonte:

- Bloomberg

– Kotaku