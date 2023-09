Il direttore di Starfield parla di veicoli, prestazioni dei PC e altro ancora

In una recente intervista, il direttore di Bethesda Todd Howard e il CEO di Xbox Phil Spencer hanno risposto a diverse domande sul gioco appena uscito, Starfield. Uno degli argomenti discussi è stata l'assenza di veicoli terrestri nel gioco. Howard ha spiegato che, sebbene avessero preso in considerazione l'implementazione di veicoli terrestri, lo studio alla fine ha deciso che era importante per i giocatori viaggiare a piedi dopo essere sbarcati dalle loro navi. Ciò ha consentito agli sviluppatori di valutare la velocità dei giocatori e progettare il gioco di conseguenza. Inoltre, l'introduzione dei veicoli avrebbe modificato in modo significativo l'esperienza di gioco. Tuttavia, Howard ha affermato che ai giocatori vengono comunque forniti una nave e un jetpack, che possono essere considerati veicoli a pieno titolo.

L'intervista ha toccato anche le prestazioni del PC di Starfield e l'esclusività Xbox. Quando gli è stato chiesto, Howard ha respinto l'idea che il gioco non fosse ottimizzato per PC. Ha affermato che Starfield è un gioco della generazione attuale, il che implica che alcuni giocatori potrebbero aver bisogno di aggiornare i propri PC per goderselo appieno. In risposta a una domanda sulla concorrenza di altri giochi come Baldur's Gate, Howard non si è rivolto direttamente al titolo di Larian Studios ma ha espresso la convinzione che Starfield avrebbe impegnato i giocatori per molti anni a venire.

Durante l'intervista, Phil Spencer ha fornito approfondimenti dal punto di vista aziendale. Ha rivelato che Starfield è attualmente l'esclusiva Xbox di attuale generazione più giocata, con migliaia di giocatori su Game Pass. Inoltre, ha notato che Starfield è il gioco più desiderato da Bethesda su Steam. Tuttavia, ha scelto di non rivelare se The Elder Scrolls 6 sarà un'esclusiva anche per Xbox e PC.

Nel complesso, l'intervista ha fatto luce su vari aspetti di Starfield, inclusa la decisione creativa dietro l'assenza di veicoli terrestri, i requisiti prestazionali del PC e l'accoglienza del gioco in termini di popolarità e lista dei desideri. Con il suo approccio unico all'esplorazione spaziale, Starfield presenta una nuova ed entusiasmante impresa per Bethesda e ha generato una notevole attesa tra giocatori e fan.

Fonte:

– Bloomberg Technology (intervista a Todd Howard e Phil Spencer)