Gli impianti cerebrali traducono i pensieri in parole, grazie ai ricercatori di Stanford

I ricercatori dell’Università di Stanford hanno utilizzato con successo impianti cerebrali per tradurre i pensieri in parole con l’aiuto di software all’avanguardia. Lo studio prevedeva l’uso di sensori delle dimensioni di un’aspirina impiantati nel cervello per rilevare segnali provenienti da aree legate al linguaggio e convertirli in testo visualizzato sullo schermo di un computer. Questa tecnologia innovativa offre speranza a coloro che soffrono di condizioni come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) che compromettono la loro capacità di parlare.

Pat Bennett, una paziente affetta da SLA di 68 anni, è stata dotata di due sensori lungo la superficie del suo cervello. Questi sensori, parte di un’interfaccia intracorticale cervello-computer (BCI), trasmettevano l’attività cerebrale relativa ai tentativi di parlare al software. Per un periodo di quattro mesi, il software è stato addestrato a decodificare il tentativo di discorso di Bennett, ottenendo una velocità di 62 parole al minuto sullo schermo di un computer. Questo risultato è stato più di tre volte più veloce rispetto ai record precedenti per la comunicazione assistita da BCI.

I minuscoli elettrodi di silicio impiantati nella corteccia cerebrale di Bennett erano disposti in griglie 8 x 8, ciascuna contenente 64 elettrodi. Questi elettrodi sono stati collegati a un computer tramite fili d'oro e un algoritmo AI è stato utilizzato per decodificare le informazioni elettroniche dal cervello. L'algoritmo ha imparato a distinguere l'attività associata alla formazione dei suoni del parlato e ha fornito la “migliore ipotesi” delle parole rappresentate dai tentativi di Bennett.

Pur riconoscendo che il sistema aveva un tasso di errore del 9.1% con un vocabolario limitato a 50 parole e del 23.8% con un vocabolario ampliato di 125,000 parole, i ricercatori lo hanno considerato un significativo passo avanti. Bennett ha espresso il suo entusiasmo per il potenziale impatto di questa tecnologia sulla vita degli individui non verbali, immaginando come potrebbe migliorare le attività quotidiane e consentire loro di comunicare i propri pensieri in tempo reale.

Fonte:

– Medicina Stanford: [inserire URL]

– Immagine gentilmente concessa da Steve Fisch/Stanford