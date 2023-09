Apple rilascia un aggiornamento di sicurezza per patchare la vulnerabilità del software sfruttato

Apple ha rilasciato un significativo aggiornamento di sicurezza per iPhone e iPad in risposta alla scoperta di vulnerabilità di sicurezza recentemente sfruttate nel software di sistema dei dispositivi. Le vulnerabilità sono state scoperte dai ricercatori del Citizen Lab dell'Università di Toronto, che hanno scoperto che la falla del software veniva utilizzata attivamente per fornire uno spyware commerciale chiamato Pegasus, sviluppato e venduto dalla società israeliana NSO Group.

Pegasus è uno strumento potente e costoso utilizzato principalmente per prendere di mira dissidenti, giornalisti e oppositori politici. Pertanto, è improbabile che l’utente medio venga direttamente interessato. Tuttavia, Citizen Lab consiglia vivamente a tutti gli utenti di aggiornare immediatamente i propri dispositivi per proteggersi da potenziali minacce.

Per installare l'aggiornamento, gli utenti iPhone devono accedere a "Impostazioni", selezionare "Generale", quindi scegliere "Aggiornamento software". Se viene visualizzato l'aggiornamento software iOS 16.6.1, toccare per avviare il processo di installazione. Se l'aggiornamento non è visibile, gli utenti devono tornare alla pagina Generale, selezionare "Informazioni" per verificare il numero di versione iOS. Se il numero di versione è 16.6.1, l'aggiornamento è già installato. Se il dispositivo utilizza ancora la versione 16.6 o un'iterazione precedente, gli utenti devono ripetere i passaggi sopra menzionati.

Se l'aggiornamento non viene visualizzato, si consiglia di riavviare l'iPhone e verificare la connessione Internet. Se l'aggiornamento continua a non essere visibile, si consiglia di attendere qualche tempo prima di riprovare.

Questo aggiornamento di sicurezza rafforza l'impegno di Apple nell'affrontare tempestivamente qualsiasi vulnerabilità nota per garantire la privacy e la sicurezza dei propri utenti.

Fonte:

- The Associated Press