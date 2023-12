Ossido di magnesio: una svolta nella cattura e nello stoccaggio del carbonio

Le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) hanno il potenziale per svolgere un ruolo significativo nel mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Un metodo promettente prevede l’utilizzo di cristalli di ossido di magnesio per catturare l’anidride carbonica (CO2) direttamente dall’atmosfera e quindi iniettarla in profondità nel sottosuolo per lo stoccaggio a lungo termine. Tuttavia, una sfida fondamentale è rendere questa tecnologia economicamente sostenibile comprendendo le dinamiche di assorbimento e l’influenza delle condizioni ambientali sulle reazioni chimiche coinvolte.

I ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory del Dipartimento dell’Energia hanno compiuto progressi rivoluzionari in questo campo. Hanno condotto un'analisi completa di campioni di cristalli di ossido di magnesio esposti all'atmosfera per diversi periodi di tempo e hanno scoperto che le velocità di reazione erano influenzate dalla formazione di uno strato reagito sulla superficie del cristallo. Questo strato, costituito da vari solidi, impedisce alle molecole di CO2 di reagire con l'ossido di magnesio fresco.

La ricercatrice capo Juliane Weber ha sottolineato la necessità di superare questo “effetto corazza” per rendere la tecnologia economicamente fattibile. Bypassando il processo che impedisce alla CO2 di trovare nuove superfici con cui reagire, i ricercatori mirano a raggiungere l’obiettivo di catturare livelli di gigatonnellate di CO2 dall’aria a un costo inferiore a 100 dollari per tonnellata.

Per ottenere una comprensione più approfondita della dinamica della reazione, gli scienziati hanno utilizzato la microscopia elettronica a trasmissione e simulazioni al computer. L'analisi al microscopio ha rivelato la formazione di uno strato reagito complesso composto da fasi idratate e carbonatiche cristalline e amorfe. Le simulazioni al computer hanno permesso ai ricercatori di modellare il modo in cui questo strato reagito si evolve nel tempo, consentendo previsioni sul movimento delle sostanze attraverso di esso.

Nel complesso, questa ricerca rappresenta una pietra miliare significativa nello sviluppo di tecnologie CCS efficaci. Svelando le dinamiche di assorbimento dell'ossido di magnesio e identificando le sfide associate alla sua implementazione, il gruppo di ricerca ha aperto la strada a futuri progressi nella cattura e nello stoccaggio del carbonio. Con un ulteriore perfezionamento, questa tecnologia ha il potenziale per avere un impatto sostanziale sugli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico.