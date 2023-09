TicWatch Pro 5 Wear OS Smartwatch in vendita a $ 297

Lo smartwatch TicWatch Pro 5 Wear OS è attualmente in vendita per $ 297, in calo rispetto al prezzo originale di $ 350. Questo segna il secondo taglio di prezzo in assoluto da quando lo smartwatch è stato lanciato all’inizio di quest’anno. TicWatch Pro 5 offre almeno due giorni interi di durata della batteria per carica e presenta una corona rotante insieme a un display OLED da 48 mm. Alimentato dal chip Snapdragon W5+ Gen 1, include varie tecnologie di monitoraggio della salute come il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno e il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue.

Adattatore per auto Android Auto wireless Motorola MA1 scontato a $75

L'adattatore per auto Android wireless Motorola MA1 è ora disponibile per $ 75, in calo rispetto al prezzo abituale di $ 90. Questo è il prezzo più basso che abbiamo visto da gennaio. L'adattatore MA1 ti consente di aggiornare l'unità di intrattenimento esistente della tua auto con il supporto wireless Android Auto. Invece di dover collegare fisicamente il tuo smartphone all'auto, puoi accoppiarlo in modalità wireless per un'esperienza più fluida. L'adattatore si collega alla tua auto tramite USB-A, aggiungendo praticità e facilità d'uso ai tuoi spostamenti quotidiani.

Auricolari ANC Skullcandy Rail in vendita a $ 80

Gli auricolari Skullcandy Rail ANC sono attualmente in vendita per $ 80, uno sconto rispetto al prezzo normale di $ 100. Questi auricolari sono dotati di cancellazione attiva del rumore, offrendo un'esperienza audio più coinvolgente. Con una durata della batteria fino a 38 ore e l'accoppiamento Bluetooth multipunto, puoi connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Gli auricolari sono inoltre dotati di driver da 12 mm per un suono potente e tracciamento Tile integrato per una maggiore comodità.

