Intel presenta Thunderbolt 5: aumento della larghezza di banda per una ricarica più rapida e GPU esterne

Intel ha recentemente introdotto Thunderbolt 5, un nuovo standard che offre un aumento significativo della larghezza di banda per il popolare connettore. Con Thunderbolt 5, gli utenti possono aspettarsi di caricare i laptop collegati a una velocità molto più rapida rispetto al suo predecessore, Thunderbolt 4. Inoltre, Intel vede il potenziale di Thunderbolt 5 per rilanciare un prodotto precedentemente trascurato: l'unità di elaborazione grafica esterna (GPU) per i giocatori. e creativi.

Con un'impressionante larghezza di banda bidirezionale di 80 gigabit, il doppio di quella di Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 fornisce anche una sorprendente larghezza di banda di 120 Gbps per display esterni. Questo triplo aumento consente agli utenti di alimentare più display 8K o un display con una frequenza di aggiornamento eccezionale fino a 540 Hz. Questo miglioramento rende Thunderbolt 5 una scelta desiderabile per chi cerca i migliori monitor da gioco sul mercato.

La maggiore velocità e la maggiore larghezza di banda di Thunderbolt 5 non solo avvantaggiano i trasferimenti di dati ma anche la velocità di ricarica. I dispositivi Thunderbolt 5 possono fornire fino a 240 W di potenza, eliminando potenzialmente la necessità di una porta di alimentazione separata su molti laptop. Questo sviluppo consente più spazio per porte aggiuntive sullo chassis del laptop, migliorando praticità e connettività.

Secondo Jason Ziller, capo della divisione Client Connectivity di Intel, la maggiore larghezza di banda di Thunderbolt 5 potrebbe suscitare un rinnovato interesse per le schede grafiche esterne. In passato, le persone acquistavano contenitori che ospitavano potenti schede grafiche e alimentatori per migliorare le capacità grafiche dei propri computer. Tuttavia, queste GPU esterne non hanno mai guadagnato una popolarità diffusa a causa del loro costo e del loro ingombro. Ziller ritiene che le prestazioni migliorate di Thunderbolt 5 potrebbero riportare le GPU esterne nel mainstream, poiché il raddoppio della larghezza di banda apre opportunità per prestazioni migliorate e capacità ampliate.

Ziller ha anche accennato alla possibilità di futuri acceleratori di intelligenza artificiale esterni, citando la crescente domanda di intelligenza artificiale nello spazio client. Anche se non si prevede che i dispositivi dotati di Thunderbolt 5 arriveranno sul mercato prima del 2024, i consumatori possono anticipare un notevole aumento della velocità e la potenziale rinascita delle GPU esterne.

In conclusione, Thunderbolt 5 di Intel offre una larghezza di banda notevolmente migliorata, consentendo una ricarica più rapida e il potenziale ripristino delle GPU esterne. Grazie alla capacità di alimentare display ad alta risoluzione e fornire maggiore potenza, Thunderbolt 5 è pronto a migliorare l'esperienza utente per giocatori, creativi e chiunque cerchi trasferimenti di dati più rapidi. Dovremo però aspettare fino al 2024 per vedere il pieno potenziale di Thunderbolt 5 e il suo impatto sul mercato.

Fonte:

– Giocatore PC

– Razzer

– CalDigit