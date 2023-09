I thread di Instagram espandono la funzione di ricerca a più paesi

Buone notizie per gli utenti di Instagram Threads! La funzione di ricerca, inizialmente testata in Australia e Nuova Zelanda, si sta ora espandendo in molti paesi di lingua inglese e spagnola. Mark Zuckerberg, CEO di Meta, la società dietro Threads, ha condiviso questo entusiasmante aggiornamento. Ciò significa che gli utenti in paesi come Argentina, India, Messico, Regno Unito e Stati Uniti possono ora utilizzare la funzione di ricerca di base all'interno di Threads.

Questa funzionalità di ricerca rappresenta un significativo passo avanti per Threads poiché punta a diventare un social network completo. Mark Zuckerberg ha anche accennato ai prossimi aggiornamenti che potrebbero portare questa funzionalità di ricerca in più paesi. Tuttavia, è importante notare che non tutti i paesi dell’Unione Europea sono inclusi in questa espansione a causa di sfide normative relative alle leggi sulla protezione dei dati degli utenti.

Prima di questo aggiornamento, Threads disponeva di una funzione di ricerca limitata che consentiva agli utenti solo di trovare altri utenti di Threads, senza la possibilità di cercare post o contenuti. Con l'introduzione della ricerca full-text, gli utenti possono ora cercare parole chiave e argomenti specifici discussi sulla piattaforma, migliorando l'esperienza utente complessiva.

L'espansione della funzione di ricerca in Threads fa parte degli sforzi continui di Instagram per aumentare il coinvolgimento sulla piattaforma. Inizialmente i thread hanno guadagnato popolarità collegando nuovi utenti con la sua app principale, Instagram, per aiutarli a ottenere follower e connettersi facilmente con altri utenti.

Sebbene Threads abbia introdotto alcune nuove funzionalità sin dal suo lancio, come un feed cronologico, un posto dove vedere i Mi piace, una scheda per i repost e vari miglioramenti, mancano ancora alcune funzionalità per competere con altre piattaforme come X (precedentemente nota come Twitter). Gli utenti sono alla ricerca di funzionalità come elenchi, segnalibri e tendenze, che hanno reso Twitter un hub per conversazioni globali.

Senza funzionalità come ricerca e tendenze, Threads non riesce a sentirsi come una rete di notizie in tempo reale. Tuttavia, con l’espansione della funzione di ricerca, Threads sta facendo un ulteriore passo avanti per diventare un social network più completo.

