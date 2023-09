Meta espande la ricerca per parole chiave nei thread

Meta, la società madre delle popolari piattaforme di social media, sta migliorando ulteriormente l'esperienza di ricerca su Threads espandendo la sua funzionalità di ricerca per parole chiave. Inizialmente testata in Australia e Nuova Zelanda, questa funzionalità è ora disponibile nei paesi in cui l'inglese e lo spagnolo sono ampiamente parlati.

In precedenza, gli utenti potevano cercare persone su Threads tramite il loro nome utente. Con il nuovo aggiornamento, la funzionalità di ricerca si estende per includere tutti i post che contengono la parola chiave specificata. Ciò rispecchia una versione semplificata della funzione di ricerca di Instagram, fornendo agli utenti un'esperienza di ricerca più completa.

La decisione di Meta di implementare la ricerca per parole chiave in inglese e spagnolo riflette il suo impegno nel migliorare l'esperienza utente in diverse regioni. Stanno cercando attivamente feedback per migliorare ulteriormente la funzionalità di ricerca, con l'intenzione di estenderla ad altre lingue e paesi nel prossimo futuro.

Threads, la piattaforma di social media di Meta, ha recentemente introdotto vari aggiornamenti, tra cui l'app web Threads e funzionalità come la condivisione nei messaggi diretti di Instagram e il testo alternativo personalizzabile. Sebbene la piattaforma abbia inizialmente attirato un'attenzione significativa con oltre 100 milioni di iscrizioni entro pochi giorni dal suo lancio, ha dovuto affrontare un calo di popolarità poiché gli utenti sono tornati su piattaforme più familiari e su Twitter.

Tuttavia, con i continui miglioramenti di Meta, come la versione web e la funzionalità di ricerca estesa, Threads potrebbe invogliare alcuni utenti a tornare sulla piattaforma. Rispondendo alle preferenze degli utenti in paesi e lingue specifici, Meta mira a fornire un'esperienza più personalizzata e coinvolgente.

La funzione di ricerca per parole chiave è attualmente disponibile in inglese e spagnolo e si rivolge ai paesi in cui queste lingue sono comunemente utilizzate per i post, tra cui Argentina, India, Messico e Stati Uniti. Gli utenti possono accedere a questa funzione sia su piattaforme mobili che web.

Fonte:

Meta