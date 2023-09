Esplorando i design originali e fantastici delle navi in ​​Starfield

Dall'uscita di Starfield, i giocatori non hanno perso tempo nel creare i propri progetti di navi unici e fantasiosi. Dalla ricreazione di navi iconiche di amati franchise come Mass Effect, Star Wars e Halo all'aggiunta di colpi di scena originali, la creatività nel design delle navi è davvero impressionante.

La nave imbattibile

Un design di nave straordinario è la Nave Imbattibile, dal nome appropriato perché i nemici prendono sempre di mira il centro della nave, ma a questa nave manca astutamente un centro. Creata da Morfalath, la nave sfoggia un interno angolare e labirintico pieno di baccelli e scale claustrofobiche. Assomiglia a qualcosa che il Federal Bureau of Control produrrebbe se si avventurasse nello spazio.

La perla nera

Prendendo ispirazione dal franchise Pirati dei Caraibi, SnaKeMuHo ha ricreato la leggendaria Perla Nera. Potrebbe navigare più agevolmente sull'acqua, ma la sua presenza a Starfield aggiunge un tocco avventuroso. Immagina di sentire la brezza marina e di sentire lo scricchiolio della nave mentre esplori il cosmo.

Thomas il dannato carro armato

Thomas The Tank Engine, un personaggio amato noto per apparire in luoghi inaspettati, è arrivato a Starfield. Creata da MrCaine332, questa interpretazione mantiene i classici occhi socchiusi, assicurando che i fan della locomotiva britannica si sentiranno come a casa nella vastità dello spazio.

Granchio spaziale gigante

Ispirandosi al gioco Fight Crab, i vwinks hanno progettato una colossale nave mecha-crostaceo. A prima vista sembra essere un vaso standard con due tenaglie attaccate, ma un esame più attento rivela le sue proporzioni epiche. Il design della nave risalta, soprattutto negli scatti drammatici catturati durante una tempesta di sabbia.

Treno spaziale

Sebbene non sia la nave più pratica, il treno spaziale mostra il potenziale per progetti creativi di navi. Lo spazio di stoccaggio a bordo sarebbe vasto, perfetto per accumulare tesori e merci commerciali. Anche se non funzionante, la nave di grande impatto visivo progettata da lemonprincess è uno spettacolo da vedere.

Scuolabus magico

I fan del cartone animato degli anni '90 Magic School Bus apprezzeranno la ricreazione di sp7r. Questa nave funge da unico mezzo di trasporto per i bambini tra i sistemi, rendendo il viaggio a scuola un'avventura indimenticabile. Ricreare questo amato design offre nostalgia e fantasia a coloro che sono cresciuti guardando la serie educativa.

Planet Express

Un'altra creazione di sp7r, la nave Planet Express di Futurama, è immediatamente riconoscibile e aggiunge un tocco colorato all'universo di Starfield. Pur mancando di mobilità e capacità di combattimento, questa nave mercantile cattura perfettamente lo spirito della serie originale.

Il Cubo di Borg

IngeniousIdiocy ha realizzato un'impressionante riproduzione della minacciosa nave Cubo Borg di Star Trek. Nonostante sia poco pratico e talvolta ostruisca la telecamera, la capacità di far volare un cubo fluttuante è di per sé un risultato. Incontrare questa nave nella vastità dello spazio sarebbe un'esperienza davvero indimenticabile.

Incrociatore di classe consolare

DaMightyMilkMan porta l'eleganza dell'incrociatore di classe consolare di Star Wars a Starfield. Partendo dall'evidenziare i design più comuni del Millennium Falcon e dell'X-Wing, questa nave meno conosciuta dell'era delle Guerre dei Cloni mostra l'ampiezza dei design delle navi di Star Wars.

Avanti fino all'alba

VantaGenesis offre ai giocatori la possibilità di pilotare l'UNSC Forward Unto Dawn, un'enorme nave familiare ai fan di Halo. Questa nave, vista nei momenti finali di Halo 3, aggiunge un tocco di nostalgia per i fan dell'iconica serie di giochi.

Con oltre 6 milioni di giocatori che si uniscono a Starfield nel suo primo giorno intero, possiamo aspettarci che navi ancora più incredibili abbelliscano il gioco. La creatività della community continua a stupire e sarà interessante vedere quali altri design unici e fantasiosi emergeranno man mano che il gioco crescerà in popolarità.

