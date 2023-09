Nuovi Apple Watch e iPhone 15 Pro con sensori aggiornati e chassis in titanio

Secondo un rapporto di Bloomberg, il prossimo Apple Watch Series 9 si concentrerà sul miglioramento dei suoi sensori per aumentare velocità, efficienza e precisione. Uno degli aggiornamenti più importanti sarà un nuovo sensore ottico della frequenza cardiaca, che mira a fornire una maggiore precisione per varie funzionalità sanitarie come gli avvisi di frequenza cardiaca anomala. Inoltre, l’Apple Watch Series 9 incorporerà un nuovo chip U2 a banda ultra larga, che dovrebbe migliorare il tracciamento di precisione all’interno dell’app Dov’è per gli oggetti smarriti.

In termini di design, l’Apple Watch Series 9 manterrà il suo aspetto attuale, con modelli disponibili con casse da 41 mm e 45 mm. Tuttavia, ci sarà uno spostamento verso custodie stampate in 3D per i modelli in acciaio inossidabile, in linea con l’approccio ecologico di Apple. Anche il modello Ultra manterrà la dimensione della cassa da 49 mm.

D'altra parte, la gamma iPhone 15 Pro è destinata a subire alcuni cambiamenti significativi. I nuovi modelli saranno dotati di un telaio in titanio, che li renderà circa il 10% più leggeri rispetto ai loro predecessori. Il design in titanio offrirà una finitura opaca, eliminando le macchie delle impronte digitali e presenta bordi arrotondati per una migliore ergonomia. Inoltre, tutti e quattro i modelli di iPhone 15 riceveranno il chip U2 a banda ultra larga, nonché un pulsante di azione per sostituire l'interruttore suoneria/mute. L'iPhone 15 Pro introdurrà anche un telaio rinnovato per facilitare le riparazioni.

Sebbene i dettagli sugli AirPods siano scarsi, si dice che gli AirPods Pro riceveranno una porta USB-C nella loro custodia. Inoltre, si prevede che i normali AirPods e AirPods Max passeranno dalle connessioni Lightning a USB-C nell’anno successivo.

Nel complesso, questi aggiornamenti indicano l'impegno di Apple nel migliorare le prestazioni e l'esperienza utente dei propri dispositivi di punta. L'attenzione ai sensori migliorati e ad un telaio in titanio più leggero dimostra la dedizione dell'azienda all'innovazione e alla soddisfazione del cliente.

Fonte:

– Bloomberg: [Inserisci descrizione fonte]

– The Verge: [Inserisci descrizione della fonte]