Il giocatore crea una nave "imbattibile" a Starfield

Un giocatore creativo del gioco appena uscito Starfield ha progettato una nave che viene acclamata come "imbattibile". L'utente Reddit Morfalath ha scoperto un interessante schema di intelligenza artificiale nel gioco: l'IA mira sempre al centro della nave del giocatore. Usando questa conoscenza, Morfalath decise di creare una nave priva di parte centrale, risultando in una nave dalla forma strana.

Sebbene l'immagine condivisa su Reddit non renda giustizia alla nave, Morfalath ha anche caricato un video della creazione su YouTube. A prima vista, la nave appare enorme, con dimensioni massime in lunghezza, larghezza e altezza. Tuttavia, la sua estetica è tutt’altro che gradevole. Assomiglia a un pasticcio a blocchi che si potrebbe incontrare in Minecraft.

Nonostante il suo aspetto poco attraente, la funzionalità della nave ha la precedenza. Si comporta eccezionalmente bene nelle battaglie spaziali, rendendole un gioco da ragazzi per il giocatore. Tuttavia, manovrare intorno alla nave si rivela una sfida. È un labirinto confuso di blocchi quasi identici e scale infinite. Individuare la cabina di pilotaggio da sola può essere un compito arduo.

Starfield ha già raggiunto un'enorme popolarità, attirando sei milioni di giocatori. Questo numero sconcertante lo rende il più grande lancio nella storia di Bethesda. Con una base di giocatori così ampia, è probabile che in futuro vedremo molte altre creazioni di giocatori uniche e non convenzionali.

Per approfondire l'avventura spaziale di Bethesda e intraprendere i tuoi viaggi intergalattici, assicurati di dare un'occhiata alla nostra guida completa su Starfield.

