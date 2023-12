Alla ricerca del bisogno di velocità: gli oggetti realizzati dall'uomo più veloci

Trama: Mentre la luce rimane l'entità più veloce nell'universo con la sua incredibile velocità nel vuoto, la navicella spaziale New Horizons si è assicurata la posizione di oggetto di fabbricazione umana più veloce lanciato dalla Terra. Tuttavia, quando si tratta di accelerare le particelle, gli scienziati hanno raggiunto velocità notevoli ma non sono in grado di eguagliare la velocità della luce a causa dell’assenza di peso dei fotoni.

Cosa ci viene in mente quando pensiamo alla velocità? Per la maggior parte, è la luce a detenere il titolo di essere l'entità più veloce dell'universo. La sua velocità nel vuoto viene misurata alla sorprendente cifra di 299,792.458 chilometri al secondo, consentendogli di percorrere l'immensa distanza che separa il Sole dalla Terra in soli 8 minuti e 20 secondi. Ma che dire degli oggetti realizzati dall’uomo?

Nel regno delle conquiste umane, la navicella spaziale New Horizons si aggiudica il titolo di macchina più veloce mai costruita dall'umanità. Lanciata il 19 gennaio 2006, come parte del programma New Frontiers della NASA, questa sonda spaziale interplanetaria continua a orbitare nello spazio, catturando immagini intriganti lungo il percorso. Con una velocità media rispetto alla Terra di circa 16.26 km/s, la navicella spaziale New Horizons lascia nella sua scia altri oggetti realizzati dall'uomo.

Nel frattempo, gli scienziati hanno anche fatto passi da gigante nell’accelerazione delle particelle. William Bertozzi, uno scienziato del Massachusetts Institute of Technology, è riuscito a spingere con successo gli elettroni ad alta velocità. Tuttavia, è importante notare che anche queste particelle accelerate non sono in grado di eguagliare la velocità della luce. Mentre spingere qualcosa più velocemente può sembrare il modo più ovvio per aumentarne la velocità, per raggiungere velocità più elevate è necessario applicare una forza sostanziale alle particelle.

La differenza fondamentale sta nell’assenza di peso dei fotoni, le particelle che compongono la luce. A differenza degli elettroni che acquistano quantità di moto e diventano più pesanti, i fotoni non hanno peso e possono raggiungere senza sforzo velocità incredibili. Questa caratteristica unica è ciò che consente alla luce di superare qualsiasi oggetto creato dall’uomo o particella accelerata.

Nella ricerca della velocità, gli esseri umani continuano a superare i limiti e a raggiungere nuove frontiere. Anche se forse non raggiungeremo mai la velocità della luce, i nostri progressi nell’ingegneria e nella comprensione della fisica delle particelle continuano a spingerci verso nuove scoperte e risultati maestosi.