La fornace più calda dell'emisfero australe: la nuova svolta nel settore manifatturiero di UQ

L'Università del Queensland (UQ) ha recentemente acquisito una fornace all'avanguardia in grado di raggiungere temperature fino a 3,000 gradi Celsius. Secondo il professore associato Michael Heitzmann, questo forno non è un normale forno, poiché ha il potenziale per rivoluzionare la produzione e il collaudo di componenti per getti ipersonici.

Questa tecnologia innovativa, che è la fornace più calda del suo genere nell’emisfero meridionale, consente all’UQ di lavorare materiali a temperature superiori a 2,500 gradi. Il dottor Heitzmann spiega che questa capacità spinge la resistenza alla temperatura dei materiali a livelli senza precedenti, consentendo all'università di produrre e testare componenti per i viaggi spaziali e la difesa. Nello specifico, il loro focus è sulla tecnologia spaziale e sulla tecnologia dei veicoli a volo veloce nel settore della difesa.

L’attrito ad alta velocità sperimentato durante i voli può provocare temperature ultra elevate, rendendo fondamentale disporre di materiali in grado di resistere a tali condizioni. Avendo accesso a questo forno all’avanguardia, UQ può ora sviluppare e testare materiali che possiedono la resistenza alla temperatura richiesta per l’intera durata di un volo.

Hypersonix Launch Systems, un'affermata azienda spaziale con sede nel Queensland, è una delle aziende che sfrutta le capacità produttive di UQ per produrre e testare componenti per i propri aerei. Secondo Sam Grieve, rappresentante di Hypersonix, questa tecnologia è fondamentale per il settore manifatturiero e spaziale australiano. Permette loro di produrre parti che prima era impossibile creare all’interno del paese, riducendo la dipendenza dalle importazioni.

Uno dei progetti di Hypersonix prevede lo sviluppo di un velivolo ipersonico senza pilota chiamato Dart, che sarà lanciato nel 2024. Con le parti prodotte e testate presso l'UQ, l'azienda mira a ridurre al minimo i detriti spaziali creando un veicolo chiamato Delta Velos. Questo veicolo utilizzerà la propulsione ipersonica per accelerare nell’atmosfera, portando in orbita piccoli satelliti prima di tornare sulla Terra e atterrare in sicurezza per essere riutilizzati.

Le implicazioni della nuova capacità produttiva di UQ vanno oltre il settore aerospaziale. Greta Nabbs-Keller, direttrice associata della difesa, dello spazio e della sicurezza nazionale presso l'UQ, sottolinea l'importanza di questa svolta per gli interessi della difesa e della produzione spaziale dell'Australia. I test avanzati sui materiali e la capacità composita del forno sono fondamentali per raggiungere una capacità sovrana.

Inoltre, questa tecnologia all’avanguardia si allinea con il nuovo partenariato di difesa dell’Australia nell’ambito del quadro AUKUS, che coinvolge gli Stati Uniti e il Regno Unito. Il dottor Nabbs-Keller evidenzia l'unicità del forno dell'UQ e il suo potenziale di riempire un pezzo mancante nel puzzle di produzione sia per la difesa che per le applicazioni spaziali civili, distinguendolo dalle capacità di ricerca di altre università.

In conclusione, l'acquisizione da parte dell'Università del Queensland della fornace più calda dell'emisfero meridionale consente la produzione e il collaudo di componenti per getti ipersonici a temperature senza precedenti. Questa tecnologia innovativa ha implicazioni significative per i settori della difesa e della produzione spaziale dell’Australia, offrendo opportunità per capacità sovrane e partenariati strategici nell’ambito del quadro AUKUS.

Fonte:

– Notizie ABC: George Roberts