I giocatori di Starfield creano navi imbattibili ma brutte

I giocatori di Starfield hanno scoperto una soluzione unica alle loro scarse capacità di pilotaggio progettando navi praticamente indistruttibili grazie alle loro forme non convenzionali. Questi progetti di navi sono stati condivisi su piattaforme come Reddit, mettendo in mostra la creatività e l'ingegno dei giocatori.

Un modello di nave, noto come Fat L o L-Wing, è stato acclamato come “effettivamente immune” ai danni nemici. La forma a L asimmetrica della nave confonde le navi nemiche, rendendo loro difficile prendere di mira la sua struttura. Il creatore della Fat L, l'utente Reddit Solace_of_the_Thorns, inizialmente si è chiesto come le navi NPC prendessero di mira i giocatori e ha deciso di sfruttare questo aspetto creando un design non convenzionale. Il punto medio della nave, che è il punto preso di mira dai nemici, è deliberatamente posizionato nello spazio anziché all'interno della nave. Ciò fa sì che i missili nemici manchino completamente la nave, rendendola praticamente invulnerabile agli attacchi frontali. Tuttavia, lo svantaggio è che l'aspetto della nave è tutt'altro che attraente.

Un video clip pubblicato da Solace_of_the_Thorns mostra la Fat L in azione, rivelando la nave piena di moduli habitat di Starfield e caratterizzata da una struttura a braccio lungo e sottile per creare la forma a L. Anche se la nave potrebbe non vincere alcun concorso di bellezza, la sua efficacia in combattimento non può essere negata.

Un altro progetto di nave che sfrutta gli strumenti di costruzione navale di Starfield è una nave quadrata creata dall'utente Reddit Morfalath. Questa nave spinge al massimo le restrizioni di lunghezza, larghezza e altezza del gioco, risultando in una struttura che assomiglia solo al contorno di un quadrato. La nave è composta da numerose stanze quadrate collegate in modo intricato, il che rende la navigazione un incubo. La cabina di pilotaggio, i motori e la baia di atterraggio sono nascosti nel labirinto di stanze, richiedendo ai giocatori di impegnarsi in una partita a I-Spy per localizzarli.

Sebbene questi progetti di navi non convenzionali possano non essere visivamente accattivanti, mostrano il pensiero innovativo dei giocatori e la capacità di sfruttare le meccaniche di gioco. Creando navi che confondono i sistemi di puntamento nemici, i giocatori di Starfield hanno trovato un modo per compensare la loro mancanza di abilità di pilotaggio e creare navi praticamente imbattibili.

Definizioni:

– Starfield: si riferisce al gioco in questione, un videogioco di esplorazione spaziale e di ruolo.

– Reddit: una piattaforma di social media in cui gli utenti possono condividere notizie, informazioni e altri contenuti.

Fonte: articolo originale: nessun URL fornito.