Occhiali Smart Vision: potenziare la tecnologia per gli ipovedenti

Seetharam (Ramu) Muthangi, il creatore di Smart Vision Glasses, è in missione per migliorare la vita delle persone ipovedenti in India. In un paese con 18 milioni di ciechi, l'innovativo dispositivo di Muthangi offre assistenza nella lettura, nel riconoscimento degli oggetti, nel riconoscimento dei volti e nella navigazione, il tutto alimentato dalla tecnologia di Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML).

L'ispirazione per gli occhiali Smart Vision è nata da esperienze personali. Muthangi è stato testimone delle sfide affrontate da suo padre, che ha subito un infortunio debilitante, e da sua sorella, che ha perso la vista a causa di una diagnosi tardiva di retinopatia diabetica. Determinato ad aiutare gli altri in situazioni simili, ha sviluppato un dispositivo che potrebbe rendere le attività quotidiane meno noiose e consentire ai non vedenti di essere più indipendenti.

Il prototipo degli occhiali Smart Vision è stato sviluppato nel 2018 e lanciato lo scorso anno. Questo dispositivo indossabile leggero è collegato a un paio di occhiali e offre cinque funzioni principali. Utilizzando i pulsanti Braille sulla cornice, gli utenti possono accedere a funzionalità come il riconoscimento degli oggetti, la lettura, il riconoscimento dei volti e l'assistenza alla navigazione. Il dispositivo è collegato a un telefono cellulare tramite Bluetooth e un'applicazione mobile di accompagnamento fornisce ulteriore supporto.

Il dispositivo utilizza la tecnologia LIDAR, che rileva oggetti e distanze utilizzando la luce laser pulsata. Può leggere le pagine stampate tramite il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e convertirle in parlato. Può anche riconoscere i volti e salvare fino a 150 nomi per riferimento futuro. Gli occhiali fungono da assistenti nella camminata, avvisando l'utente degli ostacoli sul suo cammino.

L'azienda di Muthangi, SHG Technologies, produce gli occhiali Smart Vision a Bangalore, in India. Finora sono stati venduti 2,500 occhiali e l'azienda lavora continuamente al miglioramento della tecnologia. Attualmente stanno sviluppando una nuova versione del dispositivo che utilizza occhiali a conduzione ossea per eliminare la necessità di una banda Bluetooth.

Gli occhiali Smart Vision sono stati ben accolti dalle scuole per non vedenti, dai Rotary Club e da organizzazioni come Vision Aid e Help the Blind Foundation, che forniscono sovvenzioni e sostegno alle persone bisognose. Sono stati condotti studi clinici presso l'Aravind Eye Hospital di Madurai e il team di Muthangi sta collaborando attivamente con altri ospedali oculistici in India.

Sfruttando la tecnologia AI e ML, gli Smart Vision Glasses stanno rivoluzionando la vita delle persone ipovedenti in India. Con una maggiore accessibilità alla tecnologia, i non vedenti possono continuare a imparare, lavorare e navigare nel mondo con maggiore facilità e indipendenza.

Fonte:

– “Occhiali Smart Vision: potenziare gli ipovedenti con la tecnologia” – YourStory (articolo fonte)