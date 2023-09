Huawei presenterà il nuovo smartwatch: Huawei Watch GT 4

Huawei è pronta a introdurre una nuova aggiunta alla sua collezione di smartwatch con l'imminente lancio dell'Huawei Watch GT 4. Sebbene non siano confermate ufficialmente, le informazioni trapelate suggeriscono che l'orologio sarà disponibile in due dimensioni: 41 mm e 46 mm.

Le immagini trapelate indicano che il modello da 41 mm presenterà una lunetta semplice, mentre il modello da 46 mm verrà fornito con una lunetta cronometrica. Si ipotizza che potrebbe esserci anche un terzo design di orologio. Una clip teaser pubblicata sui social media offre un'idea dell'estetica elegante e dell'opulenza che offrirà il prossimo orologio.

Una caratteristica particolare che distingue l'orologio misterioso dalle immagini trapelate dell'Huawei Watch GT 4 (46 mm) è un triangolo superiore più prominente con finiture dorate. Ciò potrebbe suggerire una colorazione diversa o addirittura un modello completamente nuovo, possibilmente una versione pro.

Le immagini dal vivo trapelate dell'Huawei Watch GT 4 (46 mm) rivelano che l'orologio può essere personalizzato con diversi cinturini da polso, sebbene non mostrino il design della terza lunetta.

Rispetto ad altri smartwatch Huawei come Huawei Watch 4 e 4 Pro, la serie GT tende ad offrire meno funzionalità durante l'esecuzione di alcune versioni di HarmonyOS. Tuttavia, gli orologi GT sono più convenienti, con i modelli da 41 mm e 46 mm della GT 4 che dovrebbero avere un prezzo rispettivamente di € 250 e € 400, in contrasto con la fascia di prezzo € 450/€ 700 dei Watch 4 e 4 Pro. .

In termini di durata della batteria, i dati trapelati suggeriscono che i modelli GT 4 avranno una durata maggiore fino a due settimane. Inoltre, sono impostati per supportare la ricarica wireless veloce (10-18 W) e sono disponibili in vari materiali, tra cui acciaio inossidabile con cinturino in pelle e cassa in metallo con cinturino in plastica.

Mentre l'attesa cresce, la nuova offerta di smartwatch di Huawei promette una gamma di scelte per i consumatori che cercano sia stile che funzionalità.

