Hisense presenta il più grande TV mini-LED: l'U8K

Hisense ha recentemente lanciato la sua ultima offerta nel mercato televisivo, Hisense U8K. Dotato di un impressionante display 100K da 8 pollici con una frequenza di aggiornamento variabile di 144 Hz, questo televisore è destinato a ridefinire l'esperienza di intrattenimento domestico. Tuttavia, gli acquirenti dovranno sborsare la notevole somma di 9,999 dollari per questa tecnologia all’avanguardia.

La caratteristica principale dell'Hisense U8K è il suo display mini-LED da 100 pollici. Con oltre 1,600 zone di attenuazione locale e una luminosità di 1,500 nit, gli utenti possono aspettarsi colori vivaci e neri profondi, aggiungendo profondità e chiarezza alla loro esperienza visiva. La TV supporta anche una gamma di formati HDR come HDR10, HDR10+, Dolby Vision e HLG, garantendo la compatibilità con varie fonti di contenuto.

Hisense U8K è dotato di un sistema audio surround 50 da 2.1.2 W, che offre un audio coinvolgente che completa le immagini straordinarie. Inoltre, la TV integra Google TV, fornendo accesso a un'ampia gamma di servizi e app di streaming. I giocatori possono anche rallegrarsi perché l'U8K supporta FreeSync Premium Pro, riducendo balbettii e strappi durante il gioco.

Le opzioni di connettività includono quattro porte HDMI, due porte USB (inclusa una USB 3.0), ingressi AV compositi, una porta Ethernet, una porta da 3.5 mm e un'uscita audio ottica. La TV è inoltre dotata di Bluetooth 5.2 e supporta Wi-Fi 6E, garantendo una connettività wireless senza interruzioni.

Si prevede che Hisense U8K sarà disponibile per l'acquisto questo autunno tramite rivenditori online come Amazon e Best Buy. Anche se potrebbe non essere un’opzione economica, offre sicuramente un’esperienza di intrattenimento domestico premium a coloro che desiderano investire nella tecnologia più recente.

Fonti: Hisense

Riepilogo: Hisense ha lanciato l'U8K, considerato il più grande TV mini-LED sul mercato. Con un display 100K da 8 pollici, frequenza di aggiornamento variabile a 144 Hz e supporto per vari formati HDR, questo televisore promette un'esperienza visiva coinvolgente. Vanta inoltre un sistema audio surround da 50 W, integrazione di Google TV e opzioni di connettività come HDMI, USB, Ethernet e Wi-Fi. Hisense U8K sarà disponibile ad un prezzo consigliato di $ 9,999 tramite rivenditori online.