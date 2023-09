L'evoluzione di Mortal Kombat: dagli umili inizi ai progressi tecnologici

In una recente intervista nello show di YouTube Hot Ones, il co-creatore di Mortal Kombat Ed Boon ha discusso dell'evoluzione del popolare franchise di videogiochi e dei progressi tecnologici che ne hanno modellato la crescita negli ultimi tre decenni. Boon, che è stato coinvolto nella serie sin dal suo inizio nel 1992, ha riflettuto sugli incredibili progressi compiuti nel settore.

Interrogato sull'affermazione dell'attore Kumail Nanjiani secondo cui "i videogiochi sono l'unico mezzo di intrattenimento che migliora anno dopo anno grazie ai progressi tecnologici", Boon ha condiviso la sua prospettiva di persona profondamente coinvolta nell'industria dei giochi sin dagli anni '1980. Ha spiegato che il primo gioco di Mortal Kombat è stato creato da un piccolo team di quattro persone, ma l'ultimo capitolo coinvolge centinaia di persone, tra cui attori, registi, animatori e ingegneri del suono. L'opportunità di set elaborati e la portata del gioco si sono ampliate notevolmente a seguito dei progressi tecnologici.

Boon ha ironicamente attribuito tutti i miglioramenti del franchise a "colpa della tecnologia". Nel corso degli anni, ci sono stati 26 giochi della serie Mortal Kombat, inclusi gli spin-off, che mostrano i progressi incrementali resi possibili dai progressi tecnologici.

L'imminente uscita di Mortal Kombat 1 sta generando un'attesa significativa, non solo per i suoi progressi tecnologici, ma anche perché funge da riavvio completo della sequenza temporale dell'universo del franchise. Lo sviluppatore Netherrealm ha gradualmente svelato informazioni sul gioco, incluso il coinvolgimento dell'attrice Megan Fox come voce di Nitara. Inoltre, una nuova funzionalità chiamata “Quitality” metterà in imbarazzo i giocatori che abbandonano la partita online a metà partita con un’animazione speciale che ricorda le iconiche mosse finali “Fatality”.

Riflettendo sul passato, Boon ha rivelato che gli manca la capacità di vedere le sue idee prendere vita quasi immediatamente, cosa che era possibile durante i primi giorni di sviluppo del gioco. Al giorno d'oggi, a causa delle dimensioni e della complessità dei giochi moderni, possono essere necessari sei mesi o più per vedere un'idea concretizzarsi. Boon ha paragonato il processo al governo di una nave enorme come il Titanic e ha sottolineato l'impatto significativo che le decisioni hanno ora sulle numerose persone coinvolte nella creazione del gioco.

Per coloro che sono incuriositi dal processo dietro le quinte dello sviluppo di Mortal Kombat, l'intervista di Boon fornisce spunti preziosi. L'attesissima uscita di Mortal Kombat 1 è prevista per il 14 settembre e i fan non vedono l'ora di sperimentare l'evoluzione del franchise su Nintendo Switch, PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S.

Fonte:

– Intervista di Hot Ones con Ed Boon