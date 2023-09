The Sandman: la prima stagione completa in arrivo nei formati digitale e fisico

L’attesissima seconda stagione di “The Sandman”, creata da Neil Gaiman, Allan Heinberg e David S. Goyer, ha avuto un intoppo a causa delle trattative contrattuali in corso. In attesa di progressi su questo fronte, i fan della serie potranno presto possedere una copia della prima stagione sia in formato digitale che fisico.

Il 18 settembre, “The Sandman: The Complete First Season” sarà disponibile per lo streaming digitale su piattaforme come Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play e Vudu. Per coloro che preferiscono le copie fisiche, il 4 novembre verranno rilasciati i set 28K Ultra HD, Blu-ray e DVD.

Il set include tutti gli 11 episodi della prima stagione, insieme a caratteristiche speciali tra cui un'anteprima del dietro le quinte e un'esplorazione di "The World of The Endless".

Anche se Peter Friedlander, responsabile Netflix della UCAN Scripted TV, non ha specificato direttamente se la seconda stagione si intitolerà “Stagione 2”, ha accennato alla possibilità di avvicinarsi allo show in “volumi”. Friedlander ha dichiarato: “Ci sono decisioni che non sono state prese, ma stiamo considerando approcci di batching. Tutto è sul tavolo quando si tratta di 'Sandman'. È uno spettacolo innovativo”. Ciò implica che la struttura dello spettacolo potrebbe essere non convenzionale, potenzialmente presentando episodi bonus o raggruppando insieme le trame.

Per aumentare l'entusiasmo, ecco i prezzi al dettaglio suggeriti per le diverse versioni di "The Sandman: The Complete First Season": Digital UHD ($ 24.99), 4K Ultra HD ($ 44.98), Blu-ray ($ 29.98) e DVD ( $ 24.98).

I fan di “The Sandman” non vedono l’ora di possedere la prima stagione e anticipare con impazienza gli aggiornamenti sul futuro della serie.

Fonte:

– Intervista di Peter Friedlander con Variety

– Prezzi al dettaglio forniti da Warner Bros. Discovery Home Entertainment