L'importanza di determinare se una risorsa digitale è un titolo: SEC contro Ripple e SEC contro Coinbase

Nel mondo delle criptovalute, è in corso un dibattito sulla questione se alcuni asset digitali debbano essere considerati titoli e quindi essere soggetti a regolamentazione da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. La SEC si affida al “Howey Test”, stabilito dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso SEC contro WJ Howey, per determinare se un accordo economico si qualifica come un contratto di investimento e quindi come un titolo. La recente decisione nel caso SEC v. Ripple Labs, secondo la quale la vendita di token digitali XRP non era soggetta alla regolamentazione della SEC, ha attirato l'attenzione ed è stata citata da Coinbase nella sua difesa contro la SEC nel caso SEC v. Coinbase.

La SEC sostiene che diversi token elencati per la negoziazione su Coinbase sono titoli e devono essere regolamentati. Coinbase, tuttavia, sostiene che un contratto di investimento deve conferire diritti contrattuali sul valore futuro, e i recenti casi di criptovaluta non supportano gli sforzi della SEC di utilizzare lo "schema" come una via di fuga dal testo normativo. Coinbase si basa sulla decisione di Ripple, sostenendo che non vi era alcun contratto di investimento nelle operazioni di scambio a pronti, bid-ask e blind, oggetto del caso Ripple.

Anche se Coinbase si schiera a favore della decisione Ripple, vale la pena notare che il giudice Rakoff nella causa SEC v. Terraform Labs ha rifiutato una distinzione simile e ha rifiutato di differenziare le monete in base alla loro modalità di vendita. Inoltre, la SEC ha presentato documenti cercando di ricorrere in appello contro la decisione di Ripple, e il Congresso sta valutando una legislazione che potrebbe affrontare questi problemi e potenzialmente avere un impatto sul settore delle criptovalute.

È importante che le aziende del settore delle criptovalute determinino se le loro risorse digitali debbano essere classificate come titoli per garantire la conformità alle norme e ai regolamenti della SEC. Il contenzioso contro la SEC e le pretese degli investitori privati ​​rimane in corso, con le aziende che sostengono che le loro risorse digitali non dovrebbero essere trattate come titoli. Poiché il panorama normativo continua ad evolversi, è fondamentale che le parti interessate rimangano informate sugli ultimi sviluppi e sulle potenziali modifiche legislative.

