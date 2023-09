Voci sul Nintendo Direct: F-Zero potrebbe tornare?

Circolano voci secondo cui un prossimo Nintendo Direct potrebbe contenere novità sul ritorno di una classica serie Nintendo: F-Zero. Queste voci sono state innescate da un tweet dell'utente Twitter Pyoro, che in passato ha divulgato informazioni accurate su Nintendo. Pyoro ha accennato alle novità di F-Zero facendo riferimento a una certa funzione MATLAB.

Per chi non lo conosce, MATLAB è una piattaforma di programmazione e calcolo numerico utilizzata da ingegneri e scienziati. Una delle sue funzioni, chiamata "fzero", è ora al centro delle speculazioni. I fan di Resetera suggeriscono che il tweet di Pyoro alluda alla possibilità che venga annunciato un nuovo gioco F-Zero.

Sebbene Nintendo non abbia fatto alcun annuncio ufficiale riguardante un Nintendo Direct, vale la pena notare che la società in genere tiene un live streaming Direct a settembre. Molti fan sperano che arrivi presto una conferma ufficiale.

La serie F-Zero è rimasta inattiva per 19 anni, con l'ultimo capitolo, F-Zero Climax, in uscita per Game Boy Advance. Tuttavia, nel 2021, Takaya Imamura, l'artista dietro la serie, ha espresso la sua convinzione che F-Zero non sia morto ma piuttosto difficile da far rivivere. Ha anche suggerito che Nintendo dovrebbe considerare di esternalizzare lo sviluppo di un nuovo titolo F-Zero a uno studio di terze parti.

È interessante notare che anche Toshihiro Nagoshi, creatore del franchise Yakuza e produttore di F-Zero GX, ha espresso la sua disponibilità a lavorare nuovamente sulla serie Nintendo se ne avesse l'opportunità.

Per ora, queste voci dovrebbero essere prese con le pinze fino alla conferma ufficiale da parte di Nintendo. Ciononostante, i fan di F-Zero rimangono fiduciosi nel ritorno di questo amato franchise di corse futuristiche.

Fonte:

– Cronaca dei videogiochi

– MathWorks (sviluppatore di MATLAB)