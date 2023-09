La riscoperta del gioco arcade dimenticato di Nintendo, Sky Skipper

Agli albori dei giochi arcade di Nintendo, c'erano successi e fallimenti. Tuttavia, nell’estate del 1981, Nintendo pubblicò il gioco che avrebbe cambiato tutto: Donkey Kong. Progettato da Shigeru Miyamoto, Donkey Kong è diventato uno dei giochi arcade più venduti di tutti i tempi e ha fatto conoscere Mario al mondo. Ma oltre al successo di Donkey Kong, Miyamoto e il regista Genyo Takeda hanno lavorato su un altro gioco arcade che è stato quasi dimenticato: Sky Skipper.

Sky Skipper fu rilasciato in numero limitato nel 1981 per essere testato nelle sale giochi giapponesi, ma la risposta fu scarsa. Solo pochi cabinet sono stati spediti a Nintendo of America per i test con un'accoglienza altrettanto tiepida. Il gioco prevedeva un biplano che raccoglieva carte da gioco antropomorfe evitando i gorilla giganti, come Donkey Kong. La grafica era impressionante per l'epoca, ma il gameplay era confuso e poco coinvolgente.

A causa della sua scarsa ricezione, Sky Skipper non fu mai rilasciato ufficialmente e i circuiti stampati dei cabinet furono riproposti per il gioco Popeye del 1982. Sky Skipper sembrava essere stato cancellato dall'esistenza finché il collezionista Alex Crowley non rimase incuriosito dal gioco e decise di svelarne i misteri. Trovò un circuito stampato (PCB) Sky Skipper originale che era stato convertito per far funzionare Popeye e lo acquistò. Con l'aiuto del suo amico Mark Whiting, sono riusciti a decodificare il PCB e a far funzionare di nuovo Sky Skipper.

Crowley ha poi ricreato il mobiletto di Sky Skipper utilizzando una vecchia macchina Popeye con l'aiuto di Olly Cotton, che ha ricreato l'opera d'arte originale del mobiletto basandosi su un volantino in bianco e nero. Un'altra svolta arrivò quando il collezionista di sale giochi Whitney Roberts scoprì che Sky Skipper era effettivamente presente nell'atrio del quartier generale di Nintendo of America. Roberts è stato in grado di confermare l'autenticità di Sky Skipper e condividere le foto con Crowley.

La riscoperta di Sky Skipper è stata un momento significativo per gli appassionati di giochi arcade. Si aggiunge alla storia dei primi giochi arcade di Nintendo e consente ai giocatori di rivivere un pezzo di storia dei videogiochi che un tempo si pensava fosse perduto.

Definizioni:

– Gioco arcade: un gioco giocato su una grande macchina accessibile al pubblico, solitamente presente nelle sale giochi, nei ristoranti e in altri luoghi di intrattenimento.

– PCB: circuito stampato, che contiene componenti elettronici per eseguire un gioco o un sistema informatico.

– Reverse engineering: il processo di analisi di un prodotto o sistema per determinarne la progettazione o le specifiche.

– Riproposto: adattare o riutilizzare qualcosa per uno scopo diverso.

