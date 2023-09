L'impatto della trasparenza e della privacy sulla collaborazione digitale

Nell'odierno ambiente di lavoro remoto, gli strumenti di collaborazione digitale sono diventati essenziali per connettere e coordinare i dipendenti. Tuttavia, i manager sono preoccupati per l’impatto della riduzione delle interazioni faccia a faccia sulla creatività e sull’innovazione. Per studiare questo problema, i ricercatori hanno studiato l’uso delle piattaforme di collaborazione digitale in relazione alla trasparenza e alla privacy.

Lo studio si è concentrato su una grande azienda manifatturiera e ha analizzato le comunicazioni all’interno di 215 gruppi diversi utilizzando una piattaforma di collaborazione digitale. Gli algoritmi di apprendimento automatico sono stati utilizzati per classificare le conversazioni come creatività evolutiva (combinazione o espansione di concetti esistenti) o creatività dirompente (riformulazione dei problemi per trovare nuove soluzioni). I ricercatori hanno anche esaminato i dati della rete per identificare casi di bridging (connessione con individui diversi) e bonding (formazione di relazioni strette).

I risultati hanno rivelato due percorsi distinti che hanno portato alla creatività evolutiva o dirompente. I gruppi pubblici che lavorano in modo trasparente all’interno dell’organizzazione hanno favorito la creatività dello sviluppo impegnandosi con una comunità più ampia e acquisendo nuove prospettive. D’altro canto, i gruppi privati ​​hanno beneficiato di uno spazio sicuro che ha incoraggiato la devianza creativa, l’assunzione di rischi e l’incubazione di idee, portando a una creatività dirompente.

La scelta tra trasparenza e privacy nelle piattaforme di collaborazione digitale ha importanti implicazioni per la comunicazione e i risultati creativi. I canali pubblici incoraggiano relazioni di collegamento e hanno maggiori probabilità di sfociare in creatività evolutiva. I canali privati, d’altro canto, favoriscono i legami e hanno maggiori probabilità di portare a una creatività dirompente.

I manager possono supportare questi diversi tipi di creatività progettando le strutture di comunicazione all’interno delle piattaforme di collaborazione digitale. Comprendendo le implicazioni della trasparenza e della privacy, i manager possono creare ambienti che incoraggiano il tipo di collaborazione che sarà più produttiva in ogni caso specifico.

Nel complesso, le piattaforme di collaborazione digitale hanno il potenziale per promuovere la creatività e l’innovazione, ma le caratteristiche di queste piattaforme, come la trasparenza e la privacy, svolgono un ruolo cruciale nel definire la direzione della collaborazione e dei risultati creativi.

