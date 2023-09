EA annuncia Project Rene: il gioco The Next-Gen Sims sarà scaricabile gratuitamente

EA ha rivelato nuovi dettagli sul suo prossimo gioco Sims di prossima generazione, nome in codice Project Rene. In un post sul blog durante una presentazione di Behind The Sims, la società ha annunciato che il gioco sarà disponibile come download gratuito. Questa mossa segue il successo di The Sims 4 reso free-to-play lo scorso anno.

L'opzione di download gratuito per Project Rene significa che i giocatori potranno unirsi, giocare ed esplorare il gioco senza la necessità di un abbonamento, dell'acquisto del gioco principale o di meccanismi energetici. EA intende rendere più semplice per i giocatori invitare o unirsi agli amici e sperimentare nuove funzionalità, storie e sfide.

Tuttavia, EA ha chiarito che il gioco avrà ancora contenuti e pacchetti acquistabili, simili a The Sims 4. Ma la struttura dei prezzi e il modo in cui questi articoli verranno venduti potrebbero differire dal gioco attuale. EA ha fornito un esempio di come aggiungere il meteo di base come funzionalità gratuita per tutti, mentre i pacchetti futuri potrebbero concentrarsi su temi specifici come gli sport invernali o le competizioni.

Il rilascio del Progetto Rene non significa la fine del supporto per The Sims 4. EA prevede di continuare a fornire aggiornamenti e nuovi contenuti per la comunità di The Sims 4 nel prossimo futuro.

Sebbene non sia stata annunciata una data di lancio specifica, EA ha lavorato per un processo di sviluppo più trasparente per Project Rene. La società ha precedentemente rivelato che il gioco offrirà esperienze sia in solitario che in multiplayer, con ulteriori informazioni sulla componente multiplayer che verranno rivelate più avanti nel corso dell'anno.

Fonte: [The Verge](fonte)