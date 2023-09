Evento annuale iPhone di Apple: cosa aspettarsi

L'attesissimo evento annuale iPhone di Apple inizierà oggi, svelando gli ultimi progressi nella linea di smartphone di punta. Mentre chi non è interessato alle presentazioni o ai dispositivi dell'azienda potrebbe voler disconnettersi questo pomeriggio, gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo attendono con impazienza i nuovi modelli di iPhone.

Uno dei principali cambiamenti che si vocifera nei prossimi modelli di iPhone 15 è il passaggio dal famigerato “notch” al ritaglio Dynamic Island, introdotto su iPhone 14 Pro e Pro Max. Si ipotizza che tutti i modelli, ad eccezione di una possibile nuova variante SE, adotteranno questa nuova caratteristica di design.

Un altro potenziale aggiornamento è il passaggio ai telai in titanio per iPhone 15 Pro e Pro Max, in sostituzione degli attuali telai in acciaio inossidabile. Questa modifica potrebbe rendere l'hardware professionale ancora più resistente, leggero e premium. Inoltre, il modello Pro Max potrebbe presentare una nuova lente periscopica, che utilizza un prisma per piegare la luce e consentire uno zoom ottico da 5x a 6x senza aumentare l'ingombro del telefono.

Nel tentativo di conformarsi alle norme dell’Unione Europea relative alle porte di ricarica unificate, Apple potrebbe eliminare gradualmente la porta Lightning e adottare lo standard USB-C con l’iPhone 15. Questo cambiamento tanto atteso consentirebbe una connettività e opzioni di ricarica più semplici per gli utenti. Ci sono anche speculazioni sull'introduzione di custodie per AirPod compatibili con USB-C e possibilmente di nuovi AirPod.

Oltre alla linea iPhone, sono previsti aggiornamenti minori anche per Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra. Il passaggio al chip S9 segnerebbe il primo vero aggiornamento del processore del prodotto dal 2020. Inoltre, si prevede che il prossimo aggiornamento del software watchOS 10 apporterà cambiamenti significativi al modo in cui utilizziamo l'Apple Watch.

Nel complesso, l'evento annuale iPhone di Apple promette un'entusiasmante serie di nuovi aggiornamenti hardware e software. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni mentre copriamo l'evento e forniamo aggiornamenti in tempo reale.

Fonte:

– Impegnarsi

- Bloomberg