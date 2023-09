Logitech presenta la webcam articolata per riunioni remote e streaming live migliorati

Logitech ha presentato la sua ultima innovazione, Logitech Reach, una webcam articolata progettata per migliorare le riunioni remote, il tutoraggio online e le esperienze di live streaming. La società prevede di finanziare la fotocamera tramite Indiegogo Enterprise per perfezionare il design e determinare il prezzo.

Sebbene la webcam in sé non sia nuova, poiché si basa sulla Logitech Streamcam, l'aggiunta di un braccio articolato fornisce funzionalità migliorate. Questa webcam 1080p, 60 fps può essere sostituita con un'altra Streamcam, se necessario, garantendo che gli utenti non debbano acquistare un dispositivo completamente nuovo in caso di danni.

Logitech ha condotto una ricerca di mercato e ha scoperto che la maggior parte degli intervistati preferiva una soluzione all-in-one piuttosto che un semplice supporto. Pertanto, l'azienda ha deciso di offrire Reach come pacchetto completo. Una volta conclusa la campagna Indiegogo e raccolti dati sufficienti, Logitech inizierà le vendite del Reach, con opzioni di base indipendente o morsetto da scrivania.

Una caratteristica distintiva di Reach è la sua capacità di panoramica fluida, che consente agli utenti di mostrare facilmente gli oggetti sulla propria scrivania effettuando una panoramica fluida su di essi. Gaurav Bradoo, Product Lead di Logitech, ha evidenziato un anello appositamente progettato sul supporto della fotocamera che garantisce che l'immagine rimanga verticale durante la panoramica. La stabilità e la fluidità dei movimenti risolvono i limiti dei supporti webcam articolati esistenti.

Anche se i tempi del rilascio di Reach possono sembrare un po' tardi, considerando l'abbandono del lavoro a distanza in molte aziende, offre comunque preziosi vantaggi per coloro che continuano a lavorare in remoto o per streamer e vlogger che cercano contenuti più dinamici. Con la sua versatilità, Reach mira a migliorare l'esperienza interattiva delle riunioni online e dei live streaming.

Fonte:

- The Verge