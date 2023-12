La NASA celebra i 25 anni della Stazione Spaziale Internazionale e si prepara al pensionamento

La NASA ha recentemente commemorato il 25° anniversario della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), sottolineando la missione fondamentale che ha riunito i primi due moduli ISS il 6 dicembre 1998. Tuttavia, l'agenzia spaziale si sta anche preparando per il pensionamento finale del pionieristico avamposto spaziale , che dovrebbe avvenire intorno al 2030. In previsione di questo evento, la NASA ha aggiornato la sua richiesta di proposta privata per assistere nella deorbitazione della stazione, e sono ora in corso i finanziamenti in fase iniziale per le sostituzioni commerciali che sarebbero gestite da società private con la NASA come loro cliente.

Si prevede che la transizione all’attività commerciale nell’orbita terrestre bassa porterà progressi significativi nella ricerca scientifica e nello sviluppo tecnologico. Il comandante della ISS Expedition 70, Andreas Mogensen, ha espresso entusiasmo per la prospettiva che più paesi e aziende private utilizzino un laboratorio nello spazio. Questo spostamento verso iniziative commerciali è già iniziato con l’inclusione di astronauti commerciali e merci consegnate privatamente. La società Axiom Space con sede a Houston sta organizzando missioni che includono astronauti commerciali, mentre le consegne di merci dagli Stati Uniti sono ora agevolate da SpaceX e Northrop Grumman.

Man mano che la ISS si è evoluta negli ultimi 25 anni, è cresciuta in dimensioni e complessità. Sono stati aggiunti moduli della NASA, della Russia, dell’Europa e del Giappone, insieme alla robotica canadese. In futuro si prevede che almeno una stazione spaziale commerciale sarà operativa, consentendo la continuazione di esperimenti scientifici e potenziali applicazioni commerciali. Secondo la NASA, ci vorranno diversi anni per completare lo sviluppo del veicolo di deorbita, che metterà in pensione in sicurezza la ISS.

Guardando al futuro, le possibilità per futuri esperimenti su una stazione spaziale commerciale sono immense. Andreas Mogensen ha menzionato il potenziale della ricerca in settori quali la produzione di tessuti umani, gli equivalenti di organi e la produzione di fibre ottiche. Questi sforzi potrebbero avere implicazioni commerciali e aprire nuove strade per l’esplorazione e la scoperta.

Alle celebrazioni del 25° anniversario hanno partecipato rappresentanti di tutti i principali partner della ISS, sottolineando la collaborazione e la cooperazione internazionale che sono state cruciali per il successo della stazione. Mentre la NASA continua a pianificare la fine della ISS, è chiaro che l’eredità di questo sforzo rivoluzionario aprirà la strada a una nuova era di esplorazione spaziale e scoperte scientifiche.