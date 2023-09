Il futuro dello streaming musicale: un modello incentrato sull'artista

Universal Music Group (UMG), la più grande etichetta musicale del mondo, ha annunciato cambiamenti significativi al sistema delle royalty nel suo accordo con il servizio di streaming francese Deezer. Il nuovo modello mira a deviare più royalties verso artisti professionisti e lontano dai bot e dalle colonne sonore di rumore bianco che inondano le piattaforme di streaming. Questa mossa è vista come un grande cambiamento nel settore musicale, con UMG in prima linea e trascinando altre importanti etichette e piattaforme in una nuova fase di streaming.

Lucian Grainge, CEO della UMG, ritiene che gli attuali accordi sui diritti d'autore siano obsoleti e che ogni registrazione venga trattata allo stesso modo, indipendentemente dalla sua qualità. Questo nuovo modello incentrato sull’artista pagherà di più per le canzoni e gli artisti che gli ascoltatori cercano attivamente, dissolvendo così gli incentivi finanziari per la proliferazione delle tracce generate dall’intelligenza artificiale.

JPMorgan mette in guardia da un potenziale “futuro distopico dell’intelligenza artificiale” in cui le piattaforme di streaming potrebbero essere inondate da contenuti generati dall’intelligenza artificiale di bassa qualità, espandendo la libreria di brani da 100 milioni a oltre un miliardo in pochi anni. Si prevede che il nuovo sistema di pagamento di UMG contrasterà questo problema fornendo maggiore sostegno finanziario ai musicisti e riducendo gli incentivi per le tracce generate dall’intelligenza artificiale.

Il successo di questo nuovo modello potrebbe avere un impatto significativo sulle entrate di UMG, con JPMorgan che aumenta le sue previsioni azionarie e stima un potenziale aumento di oltre il 20% se un futuro distopico dell’IA dovesse materializzarsi. Deezer prevede di implementare questi nuovi termini di pagamento in ottobre e UMG sta perseguendo accordi con altre piattaforme di streaming.

Le dinamiche di potere all'interno dell'industria musicale sono evidenti, con evidente il dominio dell'UMG. Altri servizi di streaming fanno molto affidamento sul catalogo di UMG, riconoscendo che senza artisti come Taylor Swift e Drake, le loro piattaforme crollerebbero. Con questo vantaggio, l’industria musicale sta cercando di sfruttare i recenti guadagni e contrastare il rallentamento della crescita del boom dello streaming.

Questo spostamento verso un modello incentrato sull'artista riflette l'approccio proattivo di UMG nell'affrontare fin dall'inizio le questioni esistenziali. Man mano che il panorama dello streaming si evolve, UMG mira a garantirne la stabilità, prendendo lezioni dall'era della pirateria e riparando il tetto mentre il sole splende ancora.

Fonti: Financial Times, Midia