Gli esseri umani sono sul punto di scoprire la vita oltre la Terra, prevede Dava Newman

La scienziata e professoressa di astronautica Dava Newman prevede che entro il prossimo decennio gli esseri umani troveranno prove di vita passata o presente in altre parti dell’universo. Newman, direttore del Media Lab del Massachusetts Institute of Technology, ha fatto questa audace previsione durante una recente conferenza al DeBartolo Center for the Performing Arts. Lei ritiene che le prove a sostegno dell’esistenza della vita extraterrestre stiano aumentando e che grandi scoperte siano all’orizzonte.

Newman sottolinea la necessità di contributi da parte di tutte le discipline per prepararsi ai viaggi interplanetari e risolvere i problemi globali. Dal suo punto di vista, siamo tutti cittadini globali e astronauti sull’“astronave Terra”. La ricerca di Newman nell'ingegneria biomedica aerospaziale si concentra sulle prestazioni umane in vari ambienti di gravità, compreso lo sviluppo di tute spaziali avanzate, sistemi di supporto vitale e prestazioni degli astronauti.

Per quanto riguarda il futuro dell’esplorazione spaziale, Newman prevede che gli esseri umani diventeranno interplanetari, con l’intenzione di tornare sulla Luna e infine raggiungere Marte. Crede che Marte abbia un immenso valore scientifico, in particolare nella ricerca di prove di vita passata. Sebbene le scoperte iniziali possano coinvolgere antiche forme di vita, Marte presenta tutte le condizioni chimiche e ambientali necessarie per sostenere l’esistenza della vita.

Newman elogia anche l’aumento dei partenariati pubblico-privato nell’esplorazione spaziale, citando Axiom Mission 2 come primo esempio. Queste collaborazioni offrono innovazioni dirompenti, consentendo rapidi progressi a costi inferiori. Inoltre, Newman ha lavorato su un design di tuta spaziale “seconda pelle” innovativo, leggero e flessibile che mira a potenziare gli astronauti e migliorare le loro prestazioni.

Tuttavia, non è solo l’esplorazione spaziale a preoccupare Newman. È altrettanto appassionata nell’affrontare questioni urgenti sulla Terra, come il cambiamento climatico. Newman sottolinea il ruolo dei gas serra intrappolati nell’accelerazione del cambiamento climatico, portando a disastri naturali più frequenti. Tuttavia, rimane ottimista, sottolineando che è in nostro potere come individui, comunità e politici cambiare il nostro comportamento e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

In un momento commovente, Newman condivide la sua scoperta su sorella Mary Aquinas Kinskey, un'alunna dell'Università di Notre Dame che divenne pilota nel 1943 e ricevette un riconoscimento speciale dalla US Air Force Association. Riflettendo sui valori di Notre Dame e sulla propria esperienza di apprendimento, Newman trova ispirazione nei risultati ottenuti da Sorella d'Aquino.

Le previsioni e le intuizioni di Dava Newman offrono uno sguardo sul futuro dell'esplorazione spaziale e sull'importanza della collaborazione interdisciplinare. La sua fede nella scoperta della vita extraterrestre e il suo impegno nell’affrontare le sfide globali sottolineano la necessità di innovazione continua, resilienza e uno sforzo collettivo verso un futuro migliore.