Giochi extra PlayStation Plus settembre 2023: anteprima dei prossimi titoli

By

Nel settembre 2023, gli abbonati a PlayStation Plus possono aspettarsi che un’entusiasmante gamma di giochi venga aggiunta alle loro librerie. Grazie agli sforzi del leaker seriale billbil-kun di Dealabs, diamo un'anteprima di alcuni dei titoli che saranno inclusi.

Il primo gioco eccezionale è NieR Replicant ver.1.22474487139 ... Questo è un prequel dell'acclamato NieR: Automata, con grafica migliorata, una trama avvincente e altro ancora. I giocatori vestiranno i panni di un giovane in missione per salvare la sorella malata terminale. Con l'aiuto di un tomo parlante chiamato Grimoire Weiss, intraprende la ricerca dei "versi sigillati". Questo gioco offre un'esperienza unica e sarà una delizia per i fan della serie NieR.

Avanti, abbiamo Star Ocean La Forza Divina, che segue la storia di Raymond Lawrence, la cui astronave viene attaccata, facendolo schiantare su un pianeta sottosviluppato. Unendo le forze con la principessa Laeticia, intraprende un'avventura per proteggere la sua terra natale da un impero invasore. Questo gioco promette un viaggio emozionante e sconvolgente.

Sentinelle 13: Aegis Rim è un altro titolo da aspettarsi. Sviluppato da Vanillaware, noto per il suo lavoro su Odin Sphere e Dragon's Crown, questo mistero epico di fantascienza intreccia tredici storie intrecciate. Combinando bellissime illustrazioni, una narrativa accattivante e combattimenti dall'alto contro i kaiju, questo gioco ha guadagnato grandi elogi dalla critica di tutto il mondo.

Sid Meier's Civilization VI è un gioco di strategia a turni che sfida i giocatori a costruire e guidare una civiltà nel corso dei secoli. Con grande attenzione ai dettagli e all'accuratezza storica, questo gioco metterà alla prova la tua abilità nel destreggiarti nella diplomazia, nella ricerca tecnologica e nel conquistare i tuoi nemici. La versione per PlayStation 4 include gli ultimi aggiornamenti e contenuti aggiuntivi, rendendola l'edizione definitiva da provare.

Se hai voglia di un'intensa azione da cecchino, Contratti Warrior di Sniper Ghost 2 offre esattamente questo. Ambientato nel Medio Oriente moderno, i giocatori assumono il ruolo di Raven, un cecchino assassino, in missione per eliminare un insidioso sindacato criminale. Con cecchini estremi a lungo raggio e combattimenti tattici ad alta pressione, questo capitolo dell'acclamata serie promette un'esperienza esaltante.

Infine, per chi cerca un'esperienza di gioco più rilassante e introspettiva, Apertura della confezione potrebbe essere la scelta perfetta. Questo gioco zen invita i giocatori a disfare i vari averi e sistemarli in una nuova casa, creando uno spazio abitativo soddisfacente. Attraverso questo processo, i giocatori scoprono indizi sul personaggio di cui stanno spacchettando gli effetti personali. Con otto traslochi da esplorare, Unpacking offre un'esperienza narrativa unica e intima.

Il 13 settembre è la data da segnare sul tuo calendario in cui PlayStation svelerà ufficialmente l'elenco completo dei giochi in arrivo su PlayStation Plus. Questi titoli, che vanno dalle gemme giapponesi ai preferiti indie, offriranno sicuramente ore di intrattenimento ai giocatori.

Fonte:

– Replicante NieR ver.1.22474487139…

– Oceano Stellare La Forza Divina

– 13 Sentinelle: Aegis Rim

– Civiltà di Sid Meier VI

– Contratti del guerriero fantasma del cecchino 2

– Disimballaggio