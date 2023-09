Il primo discendente presenta il nuovo eroe, Sharen Julicia: un'assassina letale metà donna e metà macchina

L'imminente sparatutto di Nexon, The First Descendant, ha generato molto clamore tra i giocatori. Basato su Unreal Engine 5, questo gioco di nuova generazione sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Di recente, è stata svelata una nuova eroina chiamata Sharen Julicia, che mostra le sue abilità mortali in un trailer di presentazione del gameplay.

Sharen Julicia, un affascinante personaggio metà donna e metà macchina, apporta uno stile di gioco unico a The First Descendant. La sua abilità risiede nel combattimento a distanza ravvicinata, rendendola la scelta ideale per i giocatori che preferiscono tattiche aggressive. Sharen utilizza il camuffamento sia per approcci furtivi che per ritirate rapide, permettendole di avvicinarsi ai suoi nemici senza essere scoperta.

Una delle abilità passive di Sharen, Assassinatore, le consente di infliggere danni maggiori ai nemici che non la prendono di mira. Questa abilità amplifica ulteriormente il suo impatto letale sul campo di battaglia. Inoltre, Sharen ha una serie di abilità attive che aumentano il suo potenziale offensivo. Il suo raggio di interruzione scatena un attacco con raggio elettrico che non solo infligge danni ma applica anche un effetto di folgorazione ai suoi bersagli.

Un'altra abilità attiva che possiede è Active Camouflage, che nasconde la sua presenza finché non scatena un attacco. Questa tecnica attiva la modalità Imboscata una volta terminata la mimetica, aumentando il danno del suo prossimo colpo. Inoltre, Sharen può schierare Shock Nuts, esplosivi che stordiscono i suoi avversari, e Flash Daggers, che scatenano più proiettili contro i nemici nel suo raggio di mira. Questi pugnali infliggono danni esplosivi e inducono un effetto di elettrocuzione.

Il Primo Discendente promette di offrire un gameplay emozionante e battaglie intense, e Sharen Julicia aggiunge un altro aspetto emozionante al gioco. I giocatori possono aspettarsi un'esperienza ricca di azione con questo letale assassino metà donna e metà macchina. Resta sintonizzato per nuovi filmati esclusivi di gioco, poiché IGN rivelerà presto maggiori dettagli su The First Descendant.

Definizioni:

– Looter shooter: un sottogenere di videogiochi che combina elementi di saccheggio e sparatoria, in cui i giocatori raccolgono armi, munizioni ed equipaggiamento mentre combattono.

– Unreal Engine 5: un motore di sviluppo di giochi all'avanguardia creato da Epic Games.

– Effetto elettrocuzione: una meccanica di gioco che infligge danni aggiuntivi o effetti di stato ai bersagli colpiti da un attacco elettrico.

Fonte:

– Ryan McCaffrey, redattore esecutivo delle anteprime di IGN e conduttore di programmi Xbox e programmi di interviste.