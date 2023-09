Interoperabilità: sfruttare il potenziale del commercio digitale

In una rete commerciale globale in continua espansione, la necessità di comunicazione e collaborazione senza soluzione di continuità è diventata sempre più evidente. I progressi tecnologici hanno creato un mondo di possibilità, ma è l’interoperabilità di queste innovazioni a rappresentare la chiave per rivoluzionare il commercio moderno.

L’Electronic Trade Documents Act del 2023, che diventerà legge nel Regno Unito il 20 settembre, rappresenta una pietra miliare significativa nel viaggio verso un ecosistema commerciale interconnesso. Questa legislazione è il risultato della collaborazione e delle competenze di leader del settore, come CargoX, che ha lavorato a stretto contatto con la Law Commission inglese per creare un quadro che allinei la tecnologia digitale con la legislazione commerciale.

Al centro di questa discussione trasformativa c’è il concetto di neutralità tecnologica. Poiché le scoperte digitali continuano a emergere, è fondamentale che gli orientamenti legislativi e operativi rimangano equilibrati e inclusivi. Questo approccio favorisce l’innovazione e la concorrenza, consentendo a una varietà di tecnologie di prosperare contemporaneamente.

Recenti iniziative hanno evidenziato i progressi compiuti verso soluzioni interoperabili. Ad esempio, lo scambio di FIATA eB/L tra diverse piattaforme attraverso la tecnologia blockchain ha mostrato le vaste possibilità che si presentano quando si abbraccia l’interoperabilità. Anche la collaborazione tra la Digital Container Shipping Association (DCSA), ExxonMobil e un consorzio di importanti vettori marittimi ha fatto avanzare la standardizzazione degli eB/L.

Le partnership con i pilastri della finanza e della comunicazione globale, come SWIFT, rafforzano ulteriormente il perseguimento di un contesto commerciale integrato. Queste alleanze mirano a stabilire efficienza, sicurezza e riconoscimento globale nel trasferimento di documenti commerciali, indipendentemente dalla loro origine o natura.

Guardando al futuro, la visione di un panorama commerciale realmente interconnesso comincia a prendere forma. È un mondo che trascende i confini geografici e affronta senza sforzo le complessità delle diverse piattaforme tecnologiche. L’interoperabilità diventa la spina dorsale del commercio moderno, consentendo alle industrie, alle tecnologie e ai mercati di interconnettersi perfettamente.

Attraverso sforzi collettivi, alleanze strategiche e un impegno per la neutralità tecnologica, si sta creando un progetto per un futuro digitale olistico nel commercio globale. Questo futuro promette un mondo in cui le isole digitali si fondono per formare continenti di opportunità ed efficienza.

Fonte: questo articolo è un guest post di Peter Kern, vicepresidente commerciale di CargoX.