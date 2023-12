Alla ricerca del vero Behemoth: la ricerca del pianeta più grande dell'universo

Nella vastità del nostro sistema solare, Giove regna sovrano essendo il pianeta più grande conosciuto dall'umanità. Le sue dimensioni e la sua massa colossali fanno impallidire tutti gli altri pianeti nelle nostre vicinanze. Tuttavia, quando ci avventuriamo oltre il nostro cortile cosmico, la ricerca del pianeta più grande diventa un enigma intrigante. Lo stato attuale delle conoscenze astronomiche ci lascia incerti sull’esistenza di un pianeta definitivamente più grande, poiché diversi corpi celesti competono per quel titolo.

Uno di questi contendenti è un gigante gassoso chiamato ROXs 42Bb, che ha catturato l'attenzione di scienziati e osservatori delle stelle. Misurando ben nove volte la massa di Giove e vantando un raggio due volte e mezzo più grande della sua colossale controparte, ROXs 42Bb attira l'attenzione. Questo gigantesco pianeta orbita a una distanza impressionante di 460 anni luce dal nostro pianeta natale.

Tuttavia, gli scettici non sono convinti della supremazia di ROXs 42Bb, citando altri corpi celesti che si contendono il titolo di pianeta più grande dell'universo. Thayne Currie, professore associato di fisica e astronomia all'Università del Texas, San Antonio, fa luce sul dibattito. Postula l'esistenza di due protopianeti in orbita attorno alla stella PDS 70, situata a una sbalorditiva distanza di 370 anni luce dalla Terra. Questi protopianeti, ancora in fase di formazione, potrebbero superare i 42Bb dei ROX, rappresentando dei veri e propri colossi cosmici.

Nella corsa per il dominio emerge un altro formidabile contendente: il pianeta HAT-P-67. Con un raggio doppio di quello di Giove, questo gigante celeste si trova spalla a spalla con ROX 42Bb. Le sue dimensioni e la sua massa lasciano gli astronomi a chiedersi se potrebbe rivendicare il titolo di pianeta più grande dell'universo.

Svelare il mistero del pianeta più grande richiede un approccio sfumato. Diverse misurazioni e metodologie utilizzate dagli scienziati introducono incertezza nell’equazione. Attraverso l'imaging diretto utilizzando potenti strumenti come il telescopio spaziale Keck, la dimensione di alcuni pianeti diventa chiara. Tuttavia, altri vengono dedotti da una varietà di dati indiretti, comprese le misurazioni della luminosità e dei modelli nelle lunghezze d'onda della luce.

In conclusione, la ricerca per identificare il pianeta più grande dell’universo continua ad affascinare la comunità scientifica. Sebbene ROX 42Bb, il pianeta HAT-P-67 e i protopianeti di PDS 70 presentino tutti casi convincenti, al momento non è possibile fornire una risposta definitiva. Mentre la nostra comprensione del cosmo si approfondisce e la tecnologia avanza, gli astronomi attendono con impazienza la scoperta del vero colosso cosmico.

FAQ

Qual è il più grande pianeta conosciuto nell'universo?

Attualmente si ritiene che il pianeta più grande conosciuto sia ROXs 42Bb, un enorme gigante gassoso situato a 460 anni luce dalla Terra. Vanta una massa nove volte quella di Giove e un raggio 2.5 volte più grande del pianeta più grande del nostro sistema solare.

Ci sono contendenti per il titolo di pianeta più grande?

Sì, ci sono diversi contendenti per il titolo. Il pianeta HAT-P-67, con un raggio doppio di quello di Giove, è uno di questi candidati. Inoltre, due protopianeti nel sistema PDS 70, che sono ancora in fase di formazione, potrebbero superare le dimensioni di ROX 42Bb.

Come fanno gli scienziati a determinare la dimensione dei pianeti?

Misurare le dimensioni dei pianeti presenta sfide e gli scienziati utilizzano vari metodi e tecniche. L’imaging diretto con telescopi avanzati come il telescopio spaziale Keck fornisce prove visive. Tuttavia, per gli altri pianeti, gli scienziati si affidano a dati indiretti, come i modelli delle lunghezze d’onda della luce e la luminosità del pianeta, per stimare le loro dimensioni.

