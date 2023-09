Apple passa da Lightning a USB-C: il futuro della ricarica

Apple annuncerà domani la sua gamma di iPhone 15, con un cambiamento notevole che sarà il passaggio da una porta Lightning a una porta USB-C per la ricarica. Mentre alcuni potrebbero sostenere che sia troppo presto, altri credono che si tratti di un cambiamento tanto atteso e necessario.

Il passaggio a USB-C è in parte guidato dalla necessità per Apple di conformarsi alle normative dei paesi dell’UE, poiché molti hanno adottato USB-C come porta di ricarica standard. Tuttavia, questa mossa è anche coerente con la graduale transizione di Apple verso USB-C in tutta la sua linea di prodotti negli ultimi anni.

Tutto è iniziato nel 2015 con il lancio del MacBook Retina da 12 pollici, dotato di un'unica porta USB-C per I/O cablato. Questa scelta di design è stata ulteriormente adottata nei prodotti successivi, come il MacBook Pro e l’iPad Pro riprogettati, che hanno entrambi adottato USB-C come porta di ricarica. Anche il telecomando dell’Apple TV è stato rivisto per includere USB-C invece di Lightning.

Mentre l'iPhone utilizza USB-C da diverse generazioni come alimentatore del cavo di ricarica, l'iPhone 15 vedrà un passaggio completo all'USB-C per l'intero dispositivo. Si prevede che questo cambiamento porterà velocità di ricarica più elevate agli utenti.

Non saranno solo gli iPhone a passare a USB-C; Si dice che anche altri prodotti Apple come gli AirPods Pro 2 effettueranno la transizione. Tuttavia, ci sono ancora numerosi prodotti nella gamma Apple che continuano a utilizzare la porta Lightning, come AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, EarPods e Beats Powerbeats Pro. Inoltre, gli accessori di ricarica come MagSafe Duo e MagSafe Battery Pack si affidano ancora a Lightning.

Resta da vedere se Apple sostituirà Lightning con USB-C nelle sue altre periferiche come Magic Keyboard, Magic Trackpad e Magic Mouse. Tuttavia, questo passaggio a USB-C segnala un cambiamento globale verso la standardizzazione nell’ecosistema di prodotti Apple.

In conclusione, la decisione di Apple di passare da Lightning a USB-C è guidata sia dai requisiti normativi che dal cambiamento strategico dell’azienda. L’adozione di USB-C da parte dell’iPhone 15 e di altri prodotti Apple inaugura un futuro di esperienze di ricarica più veloci e standardizzate per i clienti Apple.

Definizioni:

– Porta Lightning: una porta proprietaria di ricarica e trasferimento dati sviluppata da Apple.

– Porta USB-C: una porta universale che consente la ricarica e il trasferimento dei dati, comunemente utilizzata su vari dispositivi.

– MagSafe: un sistema di ricarica magnetica e fissaggio di accessori sviluppato da Apple.

– Porta USB-A: la tradizionale porta USB comunemente utilizzata per la ricarica e il trasferimento dei dati.

– MicroUSB: una porta USB più piccola e ampiamente utilizzata per dispositivi mobili.

Fonte:

- N / A