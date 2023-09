Barbie: il merchandise del cinema a cui non puoi resistere

Il film Barbie di Greta Gerwig è stato un enorme successo, affascinando il pubblico di tutte le età con la sua esplorazione della femminilità e delle pressioni della perfezione. Se sei un fan del film, sarai felice di sapere che è disponibile per l'acquisto una gamma di articoli a tema Barbie. Dalle colonne sonore e dall'abbigliamento alle bambole da collezione e agli accessori di gioco, ce n'è per tutti i gusti.

Puoi acquistare una copia digitale del film o preordinare il disco fisico. Il noleggio del film costa $ 24.99, mentre l'acquisto costa $ 29.99. Vale la pena notare che il film è idoneo a Movies Anywhere, consentendoti di guardarlo su qualsiasi piattaforma partecipante.

Se desideri aggiungere qualcosa alla tua collezione di Barbie, puoi preordinare il film di Barbie su Blu-ray 4K UHD. La data di uscita deve ancora essere determinata, ma i film in formato fisico di solito diventano disponibili entro poche settimane dalla versione digitale.

I fan del personaggio di Ryan Gosling, Ken, possono rallegrarsi con l'uscita della bambola Ken da collezione Barbie The Movie. Questa bambola, che indossa il suo iconico gilet con frange nere e il cappotto in pelliccia sintetica, può essere tua per $ 75. Viene fornito anche in una confezione da collezione del film Barbie. La data di uscita di questo articolo è fissata per il 31 gennaio 2024.

L'album di Barbie, con brani di Ryan Gosling, Lizzo e altri, è disponibile su vinile. Puoi scegliere tra un vinile rosa o un vinile trasparente lattiginoso esclusivo Amazon, entrambi attualmente in vendita.

Per gli appassionati di giochi sono disponibili controller a tema Barbie. Puoi optare per un controller Xbox Deep Pink o un controller Nova Pink PS5 per aggiungere un tocco di magia Barbie alla tua configurazione di gioco.

Se vuoi mostrare la tua energia Ken, puoi preordinare la felpa con cappuccio "I Am Kenough" di Mattel. Realizzata in materiale accogliente, questa felpa con cappuccio costa $ 60 e viene spedita entro il 10 ottobre. Mattel offre anche altri articoli di abbigliamento "I Am Kenough", inclusi cappelli e felpe con cappuccio.

Per coloro che desiderano decorare il proprio spazio abitativo, Mattel ha a disposizione una gamma di stampe su tela a tema cinematografico Barbie. Queste stampe, al prezzo di $ 40 ciascuna, ti permettono di mostrare il tuo amore per Barbie.

Con così tante opzioni tra cui scegliere, i fan di Barbie possono immergersi completamente nel mondo del film. Che si tratti di oggetti da collezione, moda o decorazioni, non mancano i modi per celebrare Barbie: Il Film.

