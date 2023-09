Proteggere la tua identità online: una guida alla privacy e alla sicurezza

Nell'era digitale di oggi, è importante essere consapevoli delle informazioni accessibili su di te o su tuo figlio online. Una semplice query su un motore di ricerca può rivelare dettagli personali e persino account obsoleti di cui potresti aver dimenticato. Per salvaguardare la tua privacy, ecco alcuni passaggi che puoi eseguire.

Innanzitutto valutare il danno. Utilizza strumenti come "Sono stato ingannato?" per verificare se le tue informazioni personali sono state esposte in eventuali violazioni dei dati. In tal caso, modifica immediatamente le tue password. Reimposta le tue credenziali di accesso su qualsiasi sito web in cui hai utilizzato la password compromessa. Ciò impedisce l'accesso non autorizzato ai tuoi account e aiuta a proteggere le informazioni sensibili, come il tuo conto bancario.

Prendi in considerazione l'utilizzo di modalità di navigazione privata o browser incentrati sulla privacy. Sebbene la navigazione privata possa cancellare la cronologia da un dispositivo, non nasconde le tue attività online a siti Web, fornitori di servizi Internet e autorità. I browser incentrati sulla privacy come DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser o Tor offrono una protezione aggiuntiva riducendo al minimo il tracciamento e l'archiviazione dei dati.

Inoltre, controlla le tue app. Molte app ed estensioni del browser raccolgono e vendono i tuoi dati a inserzionisti o terze parti. Controlla le autorizzazioni concesse a ciascuna app sul tuo telefono e disabilita qualsiasi accesso eccessivo. Prendi nota del tracciamento dei precedenti e dei riferimenti a terze parti, che potrebbero indicare intermediari di dati. Allo stesso modo, rimuovi eventuali app o estensioni del browser inutilizzate per ridurre al minimo l'esposizione.

Prendi in considerazione l'utilizzo di un indirizzo e-mail masterizzatore per le interazioni online, come la registrazione ad account di social media o lo shopping online. L'impostazione di un indirizzo e-mail separato appositamente per queste interazioni aiuta a prevenire lo spam e riduce al minimo il rischio che le informazioni personali vengano legate al tuo account e-mail principale.

Seguendo questi passaggi, puoi proteggere meglio la tua identità online e mantenere la tua privacy in un mondo sempre più digitale.

Fonte:

– Articolo “Cerca te stesso”.

– “Sono stato ingannato?” Banca dati