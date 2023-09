Apple Watch Series 9 e Ultra 2: novità nel 2023?

By

Nel 2022, Apple ha fatto scalpore con il rilascio del robusto Apple Watch Ultra, uno dei più grandi lanci degli ultimi anni. L'anno scorso ha visto anche l'introduzione della Serie 8, dotata di rilevamento della temperatura cutanea. Anche se la Serie 9 e l'Ultra 2 potrebbero non essere così rivoluzionarie, portano sul tavolo alcuni aggiornamenti degni di nota.

La Serie 9 mantiene il design del suo predecessore, la Serie 8, ma è dotata di un chipset S9 più veloce. Questa potenza di elaborazione migliorata non solo aumenta la velocità ma migliora anche la durata della batteria. Le richieste Siri ora possono essere elaborate sul dispositivo, eliminando la necessità di una connessione Wi-Fi o di una forte copertura cellulare per controllare l'orologio. Inoltre, è stata introdotta una nuova opzione di colore rosa.

L'Ultra 2, al prezzo di $ 799, è l'orologio più costoso di Apple. Vanta un display incredibilmente luminoso che raggiunge fino a 3,000 nit, rendendo più semplice il controllo dei dati sportivi che cambiano rapidamente, come l'altitudine. Sia l'Ultra 2 che la Serie 9 sono dotati di una nuova funzionalità chiamata Double Tap, che consente agli utenti di eseguire azioni semplici come terminare una chiamata o avviare un timer toccando insieme il dito e il pollice sull'orologio.

La sostenibilità è stata un obiettivo chiave per Apple quest’anno. Gli orologi ora utilizzano cobalto riciclato nella batteria e materiali riciclati nella cassa. Apple ha anche introdotto un nuovo materiale chiamato FineWoven, realizzato con l'86% di contenuto riciclato, per i suoi passanti sportivi. L’azienda ha compiuto sforzi per ridurre le emissioni di carbonio investendo nell’uso di energie rinnovabili.

Guardando al futuro, le voci suggeriscono che Apple potrebbe avere in serbo aggiornamenti significativi per l'Apple Watch X, il cui rilascio è previsto nel 2024 o 2025. I miglioramenti ipotizzati includono una custodia più sottile e un nuovo sistema di fissaggio del cinturino. Watch X può anche disporre di un display microLED per una maggiore durata della batteria e uno schermo più grande.

In termini di funzionalità relative alla salute, Apple ha costantemente introdotto nuove funzionalità ad ogni iterazione. Potenziali aggiunte future potrebbero includere il monitoraggio della pressione arteriosa e il monitoraggio non invasivo della glicemia. Queste caratteristiche sarebbero particolarmente utili per le persone con diabete o prediabete.

L'obiettivo di Apple di rivaleggiare con Garmin nella categoria degli orologi sportivi premium è evidente con l'introduzione di nuove funzionalità hardware e software. Il WatchOS 10 recentemente annunciato offre funzionalità migliorate alla Serie 9 e Ultra 2, come la possibilità di trasformare il telefono in un cycling computer automatico durante un allenamento in bicicletta.

Mentre l'Apple Watch SE, l'opzione entry-level, non ha ricevuto alcun aggiornamento quest'anno, la Serie 9 e l'Ultra 2 apportano miglioramenti sufficienti per mantenere entusiasti gli appassionati Apple. I preordini per questi orologi sono già iniziati, con disponibilità a partire dal 22 settembre.

