Migliorare l'Apple Watch per i corridori: lista dei desideri per gli aggiornamenti futuri

L'imminente evento autunnale di presentazione dell'hardware di Apple, chiamato "Wonderlust", sta generando entusiasmo tra gli appassionati di tecnologia mentre anticipano il rilascio di nuovi dispositivi come iPhone, iPad e Apple Watch. Mentre circolano voci sulla possibile introduzione dell'Apple Watch 9 e degli aggiornamenti dell'Apple Watch Ultra, non è chiaro se quest'anno ci saranno miglioramenti significativi alla gamma Apple Watch. Le speculazioni suggeriscono che Apple potrebbe concentrarsi su piccole modifiche alle prestazioni, mentre si prepara per l'attesissima decima versione dell'Apple Watch l'anno successivo.

La precedente versione dell'Apple Watch, in particolare l'Apple Watch Ultra, ha apportato notevoli miglioramenti alle prestazioni, tra cui una durata della batteria fino a 36 ore, GPS a doppia frequenza per una maggiore precisione di tracciamento della corsa e un pulsante laterale aggiuntivo noto come "azione". pulsante” per l'avvio rapido delle app o l'avvio dell'allenamento. Tuttavia, sull'Apple Watch mancano ancora funzionalità che rendono gli orologi GPS Garmin o Coros più attraenti per i corridori più appassionati.

Un'area che richiede miglioramenti è la durata della batteria dell'Apple Watch. Sebbene l'Apple Watch Ultra abbia mostrato progressi fino a 36 ore di utilizzo normale, è inferiore alla resistenza degli orologi GPS Garmin o Coros. Inoltre, la possibilità di creare percorsi generati dagli utenti utilizzando le indicazioni passo passo è altamente auspicabile per i corridori. Sebbene l'Apple Watch incorpori un'app Mappe, non consente agli utenti di selezionare manualmente i propri percorsi; fornisce invece solo indicazioni da punto a punto. In confronto, altri marchi di orologi hanno iniziato a offrire questa funzionalità, rendendola un’aggiunta necessaria all’ecosistema Apple Watch.

Un altro aspetto che potrebbe essere migliorato è la personalizzazione delle schermate dati sull'Apple Watch. Sebbene esista la possibilità di modificare le metriche, il layout e la dimensione delle linee dati rimangono fissi. Questa limitazione rende difficile per i corridori con una vista non perfetta leggere le cifre piccole. La possibilità di personalizzare il layout e ingrandire il testo migliorerebbe notevolmente l'esperienza dell'utente. Inoltre, la compatibilità dell’Apple Watch con i guanti, soprattutto quelli progettati per la stagione fredda, è una caratteristica desiderata da molti corridori. Sebbene l’Apple Watch Ultra incorpori un pulsante “Azione”, che consente funzioni limitate mentre si indossano i guanti, sarebbe apprezzato espandere le sue capacità.

Mentre Apple si prepara alla presentazione autunnale dell'hardware, questi miglioramenti desiderati fungono da lista dei desideri per i corridori che apprezzano l'Apple Watch come compagno di fitness. Mentre all'orizzonte si profila l'uscita della decima versione dell'Apple Watch, gli utenti sperano in miglioramenti che rispondano alle loro esigenze specifiche. Resta da vedere se Apple effettuerà questi aggiornamenti nel prossimo futuro, ma la richiesta di un ecosistema Apple Watch più adatto ai corridori è evidente.

Fonti: Nessuna